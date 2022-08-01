بث مباشر مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة اليوم يلا شوت حصري 1/8/2022 بالدوري

مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة اليوم بث مباشر مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة اون لاين ستكون مباراة الإسماعيلي والمقاصة اليوم تحت شعار الفائز مولود والخاسر مفقود ضمن لقاءات الأسبوع رقم 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز لأن كلا الفريقين يحتاج إلى الفوز فقط من أجل الحفاظ على حظوظ البقاء في الأضواء في ظل منافسة ساخنة وقوية بين عدد كبير من الأندية في هذا الموسم مثل الجونة والمقاولون والاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وإن كان الجميع يتشبث بالنقطة مهما طالت الأمور وصعبت المباريات وتعقدت الحسابات وهو ما يلعب عليه حمزة الجمل المدير الفني لنادي الإسماعيلي في مباراة اليوم من أجل استغلال عاملي الأرض والجمهور في استاد الإسماعيلية لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة الدوري المصري في غضون أيام قليلة بعدما تولى المسؤولية في ظروف صعبة عكست مدى تدهور أحوال الدراويش حتى بعد نجاح يحيى الكومي في الفوز بمنصب رئيس القلعة الصفراء.





بث مباشر مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة





موعد بث مباشر مباراة الإسماعيلي والمقاصة والقنوات الناقلة من المقرر أن تنطلق هذه المواجهة في الساعة السادسة والنصف حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة السابعة والنصف مساء حسب توقيت مكة المكرمة ويتم نقلها من خلال قناة أون تايم سبورتس الأولى باعتبارها الناقلة لأحداث الدوري المصري.





بث مباشر مباراة الإسماعيلي اليوم





تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

في خط الدفاع: عصام صبحي ومحمد نصر وباهر المحمدي ومحمد دسوقي.

في خط الوسط: محمد بيومي وعمر الوحش وعماد حمدي.

في خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ومحمد الشامي.



تشكيل المقاصة المتوقع أمام الإسماعيلي



حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: محمد محسن ليلة وأحمد منعم وأحمد عيد ومصطفى كاجو.

خط الوسط: سيرجي إيريك وعلي المصري وهشام حافظ وخالد صلاح ومحمد أمو.

خط الهجوم: كريم حلاوة.





مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة





بث مباشر مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة اليوم ويبدو الإسماعيلي أفضل حالا أمام المقاصة لأنه ينتشي بالفوز الثمين والكبير الذي حققه على الجونة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية والتي رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري المصري ولا يزال حمزة الجمل يخطط للابتعاد كثيرا عن إيسترن كومباني في صراع الهروب من الهبوط إلى القسم الثاني في 2022.





مشاهدة مباراة الإسماعيلي اليوم





وخسر المقاصة من الأهلي في الجولة رقم 27 بهدف نظيف لكنه كان أقرب إلى التعادل كما حدث أمام طلائع الجيش لذلك فإن الفريق الفيومي في المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حصد 15 نقطة فقط طوال مشواره في الدوري المصري حتى الآن.





البث المباشر لمباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة

