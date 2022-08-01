لأول مرة.. التقديم في كلية الشرطة 2022 إلكترونيًا عبر هذا الرابط

يبحث عدد كبير من طلاب الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية وما يعادلها، الأزهر أو الشهادات الجامعية، سواء في العام الدراسي الماضي أو الحالي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن طريقة التقديم في كلية الشرطة 2022، حسب وزارة الداخلية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي تم نشره على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بخصوص التحاق الدفعة الجديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة عام 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة التقديم في كلية الشرطة 2022 إلكترونيًا، بالإضافة إلى معرفة الخطوات والرابط الإلكتروني، وهي على النحو التالي:-

فتح باب التقديم في كلية الشرطة 2022

التقديم في كلية الشرطة 2022

وأوضح بيان من الداخلية أن طلبات الالتحاق بكلية الشرطة في عام 2022 ستكون متاحة إلكترونيًا لأول مرة عبر موقع وزارة الداخلية لجميع المتقدمين، سواء كانوا يحملون شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، أو شهادة جامعية، ابتداء من اليوم الاثنين 1 أغسطس أمام جميع الطلاب الذين أكملوا الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الثانوية الأزهرية من العام الدراسي السابق 2021 يتقدمون إلى كلية الشرطة 2022 لمدة 18 يومًا من الشهر نفسه.

خطوات التقديم في كلية الشرطة 2022

أكدت وزارة الداخلية أن الطلبات المقدمة إلى كلية الشرطة في عام 2022 سيتم تقديمها إلكترونيًا لأول مرة من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على الإنترنت، ويمكن لجميع المتقدمين الوصول إلى كلية الشرطة باتباع الخطوات التالية:

- يجب على الراغبين في التقدم لأكاديمية الشرطة الانتظار حتى يكون الوقت المخصص لهم ضمن الجدول الزمني والجدول الزمني الذي حددته وزارة الداخلية في بيانها النهائي.

- الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت والتسجيل من خلاله، حيث أن التقديم إلكترونيا لأول مرة، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط مباشرة على هذا الرابط الالكتروني (اضغط هنـــــــا).

- انتظر موعد الامتحان منشور الكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- كما سيتم نشر نتائج الاختبار من خلال نفس الموقع، ويمكنكم معرفتها في الموعد المحدد.