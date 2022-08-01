يبحث معظم المشجعين وخاصة جماهير القلعة البيضاء، عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وذلك من أجل مساندة الفريق لحصد بطولة الدوري.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2022.

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز من المباريات الحاسمة لصراع الدوري، نظرًا لمنافسة الفريقين بكل قوة على حصد اللقب.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري

وستكون موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري

وسيتم إذاعة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري على شبكة قنوات اون تايم سبورت 1 الرياضية المفتوحة On Time Sports 1 HD.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري

ومن المتوقع يخوض الفارس الأبيض اللقاء بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد عبد الغني - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ بيراميدز بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - عمر جابر - محمد حمدي.

خط الوسط: إبراهيما توريه - رمضان صبحي - محمد صادق - إسلام عيسى - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وسيدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية وهو محتلًا المركز الأول برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 20 وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 25 هدفا.

وفي المقابل، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة، حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 وخسر 4، وسجل لاعبوه 45 هدفا، وسكنت شباكه 17.

آخر مواجهة جمعت بين فريقي الزمالك وبيراميدز

وكانت آخر مواجهة جمعت بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في الدور الأول والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-2، سجلها أشرف بن شرقى وعمر السعيد وإمام عاشور، وسجل ثنائية بيراميدز علي جبر وفخري لاكاي.