أسعار الجنيه الاسترلينى تسجل أعلى مستوى في شهر اليوم الإثنين 1-8-2022

بعد الخسائر التى اصيب بها الجنيه الاسترلينى خلال الشهر الماضى استعادت العملة الانجليزية قوتها خلال تعاملات اليوم حيث ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين أمام الدولار واليورو إذ استمدت العملة البريطانية دعما من تحسن المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وبينما يترقب المتعاملون اجتماع بنك انجلترا هذا الأسبوع الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة.

ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 80 في المئة لأن يزيد بنك انجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وسيعلن المركزي البريطاني قراره يوم الخميس بينما يسًرع صانعو السياسة النقدية حول العالم وتيرة زيادات الفائدة لمكافحة قفزة في التضخم.

وصعد الاسترليني 0.88 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2274 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أقوى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.29 بالمئة إلى 83.69 بنس لليورو مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 83.46 بنس الذي لامسه يوم الخميس الماضي.

توقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزى معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم القادم، ليصبح معدل الفائدة الأساسي 1.75 فى المائة، حسب استطلاع أجرته وكالة أنباء غربية.

وتأتي توقعات المتخصصين برفع الفائدة في وقت يسعى فيه البنك للسيطرة على معدل التضخم المتزايد في المملكة المتحدة.

وتوقع متخصصون آخرون في الاستطلاع أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة، وهو مقدار "أكثر اعتدالا".

ولم يرفع بنك إنجلترا المركزى من سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ استقلاله في عام 1997.

وكان بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي في بريطانيا، من أوائل البنوك التي قررت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك، أندرو بايلي، إن زيادة أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس قد يكون أمرًا مطروحًا.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في أربعة عقود بنسبة 9.4 فى المائة خلال يونيو الماضي في بريطانيا، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

أسعار الجنيه الإسترلينى في مصر

تباينت أسعار صرف الجنيه الإسترليني في الشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وفي بنكي (الأهلي ومصر) سجل سعر الإسترليني 22.99 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 23.01 جنيه للشراء 23.16 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.98 جنيه للشراء 23.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الاسكندرية

سجل الجنيه الإسترليني في بنك الاسكندرية 22.90 جنيه للشراء و23.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني اليوم 22.67 جنيه للشراء و22.93 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر العملة البريطانية في البنك العقاري المصري 22.76 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 22.76 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول

فيما سجل سعر الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 22.76 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع.