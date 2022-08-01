أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات اليوم الإثنين 1-8-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19 جنيها للبيع، وفي البنوك الخاصة اقترب سعر الدولار من 19 جنيها بالبنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي والبنك المصري الخليجي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.



وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 18.87 - 18.96 جنيه للشراء، و18.97 - 18.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي وسجل 18.96 جنيه، في حين كان أعلى مستوي للبيع في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس بـ 18.99 جنيه.

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات (الأهلي ومصر)، سجل سعر صرف الدولار 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع. وفي البنك العربي الأفريقي، سجل الدولار 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وفي البنك المصرى الخليجي، سجل الدولار 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع. وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.89 جنيه للشراء، و19 جنيها للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث تباينت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.29جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.32جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.30 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

كما تباينت أسعار صرف الجنيه الإسترليني في الشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وفي بنكي (الأهلي ومصر) سجل سعر الإسترليني 22.99 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 23.01 جنيه للشراء 23.16 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.98 جنيه للشراء 23.13 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 59.30 جنيه للشراء، و61.89 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.







سعر الدولار اليوم في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.89 جنيه للشراء، و19 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.87 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.89 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.87 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.94 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.10 للشراء، 19.39 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.86 جنيه للشراء، 23.10 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 22.73 جنيه للشراء و22.90 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي، سجل الإسترليني 22.68 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.61 جنيه للشراء و22.75 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وأظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.



أما في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.20 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، حيث بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وعرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع، بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع، بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وعرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي



واستقر أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.