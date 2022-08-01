شروط التقديم في وظائف أمن مترو الأنفاق الخط الثالث 2022.. مرتبات مجزية

ازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن شروط التقديم في وظائف أمن مترو الأنفاق الخط الثالث 2022، وذلك سعيا منهم لإيجاد فرصة عمل مناسبة تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة وتلبي طموحات المواطنين.

وأعلنت شركة أمن مترو الخط الثالث، رغبتها في تعيين مجموعة من الشباب أمن في عدد من محطات المترو، على أن تصل الرواتب حتى 3000 جنيه شهريًا.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، شروط التقديم في وظائف أمن مترو الأنفاق الخط الثالث 2022 والأوراق المطلوبة، وهي على النحو التالي:-

شروط التقديم في وظائف أمن مترو الأنفاق الخط الثالث 2022

وكشفت شركة أمن مترو الأنفاق الخط الثالث، مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم على وظائف أمن مترو الأنفاق، وهي كالتالي:-

- أن يتراوح السن من 21 سنة إلى 40 عام.

- تلتزم الشركة بإجراء تأمين طبي واجتماعي تتحمله الشركة.

- تصل مدة ساعات العمل 10 ساعات.

- تصل عدد أيام العمل 6 أيام يوم واحد إجازة.

- يتم تسليم يونيفورم مجانا قبل استلام العمل.

- احصل على الوظيفة دون أى رسوم أو استعلام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف أمن مترو الأنفاق الخط الثالث

وكشف شركة مترو الأنفاق مجموعة من الأوراق التي يجب تقديمها للحصول على فرصة عمل، وهي:-

- ضرورة تقديم شهادة الميلاد.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من شهادة المؤهل التعليمي.

- تقديم صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

أماكن العمل في وظائف أمن مترو الأنفاق الخط الثالث 2022

وكشفت شركة أمن مترو الخط الثالث، أماكن العمل في وظائف الأمن، وهي على النحو التالي:-

- محطة عدلي منصور، الهايكستب، عمر بن الخطاب.

- محطة مترو قباء، هشام بركات، والنزهة، ونادي الشمس.

- منطقة عمل ألف مسكن، ميدان هليوبوليس، هارون.

- محطة مترو الأهرام، كلية البنات، ستاد القاهرة، والمعرض.

- منطقة مترو مطار القاهرة، العباسية، عبده باشا، الجيش.

- باب الشعرية، العتبة، ناصر، ماسبيرو، صفاء حجازي، الكيت كات.