"التعليم" تكرم رضا الكرداوي لمجهوداتها في التحول الرقمي

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإعلامية رضا الكرداوي استشاري تكنولوجيا الإعلام والمذيعة بالتلفزيون المصري.

وقد سلم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، سلم الكرداوي الدرع نيابة عن الوزير، تقديرا لها على المجهودات القيمة التي قامت بها بالنسبة لتدريب الطلاب على التقنيات التكنولوجية الحديثة في التعلم.

جاء ذلك خلال احتفالية إعلان الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام 2021/202. والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي.

تكرم وزارة التربية والتعليم للإعلامية رضا الكرداوي

وقد قام الطلاب الفائزين على مستوى الجمهورية في المسابقة بتقديم كتبهم لأول مرة، على هيئة عروض رسوم متحركة وموشن جرافيك وعروض واقع معزز. وهي الفكرة التي طرحتها الكرداوي سابقا على وزارة التربية والتعليم، والتي تتمثل في تدريب الطلاب على تحويل دروسهم التعليمية لاشكال تكنولوجية حديثة، مما يحقق لهم متعة تلقى المعرفة، كما يحقق الأهداف المنشودة من عملية التعلم، وهي الفكرة التي تم تنفيذها لأول مرة وعرضها في هذه الاحتفالية.

وقد شارك في الاحتفال الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والسفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، والدكتور وليد أحمد آل على مستشار مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية نيابة عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وعمر النابلسى المدير التنفيذي بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والأستاذة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، وعدد من قيادات الوزارة.

وقد ألقى الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين كلمة نيابة عن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقل تحيات الدكتور الوزير للحاضرين.

كما أشاد حجازي، بتجربة الكرداوي الجديدة في مجال التحول الرقمي في التعليم والتي ظهرت باكورتها لأول مرة اليوم في عرض الطلاب لكتبهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا لم يعد الكتاب المدرسي هو المصدر الوحيد للمعرفة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، بل يشارك المعلم والطالب في إنتاج مواد رقمية تساهم في عملية التعلم،وأننا نعتبر أن هذه بداية ممتازة نشجعها ونتمنى أن تكتمل، كما أشاد حجازي بمجهودات قطاع الأنشطة بالوزارة والإعلامية رضا الكرداوى على هذه الأفكار والمجهودات القيمة ووعد بالسعي لاستكمال تنفيذ هذه الفكرة، حتى تكتمل منظومة التعليم الرقمية.

تكرم وزارة التربية والتعليم للإعلامية رضا الكرداوي

وفي كلمته أيضا تقدم الدكتور رضا حجازي بالشكر للسفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، ولكافة المشاركين في المسابقة والداعمين لها، والمشرفين عليها من إخواننا الأشقاء أعضاء الوفد الإماراتي على جهودهم الدؤوبة في سبيل إنجاح هذا المشروع الثقافي العربي الضخم.

كما أعرب الدكتور رضا حجازى عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي حققه مشروع تحدي القراءة العربي والذي يعود الفضل في تدشينه واستمراريته على هذا النحو إلى الجهود الحثيثة، والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر إلتزام استهدف أكثر من مليون طالب، خلال كل عام دراسي.

كما أكد الدكتور رضا حجازى أنه نظرا لتعاظم الحاجة إلى توسيع مجالات التعلم الرقمي، فقد بادرت الدولة المصرية بدعم وتأييد غير مسبوقين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإنني أؤكد على دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع الذي هو فخر لكل العرب بكل وسيلة ممكنة، من أجل تحقيق أهدافه السامية في بناء الشخصية العربية المتكاملة، وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدي، وصقلها بالمعارف والمهارات والقيم المطلوبة، بما يتواكب مع المتغيرات والإقليمية والعالمية.

ومن جانبها أعربت السفيرة مريم الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر عن سعادتها بحضور هذا الحفل الاستثنائي الخاص بمسابقة تحدي القراءة العربي، والمقام في مصر الحبيبة، مشيرةً إلى أن المسابقة يشارك فيها ملايين من الطلاب والطالبات المصريين من كافة محافظات الجمهورية.

وقالت السفيرة مريم الكعبي إن هذه المسابقة تحظى بدعم غير محدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي؛ لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويتلاقى فيها ويتنافس من خلالها ملايين الطلاب من دول مختلفة.

وفي ختام كلمتها، أعربت السفيرة مريم الكعبي عن تمنياتها بالتوفيق لجميع المشاركين في المسابقة، ووجهت الشكر لكل القائمين على هذه المبادرة بدءًا من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم.

تكرم وزارة التربية والتعليم للإعلامية رضا الكرداوي



وأعرب الدكتور وليد أحمد آل على المستشار بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن سعادته بوجوده على أرض مصر وفى هذه المنافسة المميزة التي نشهد فيها تتويج بطل تحدي القراءة العربى على مستوى جمهورية مصر. العربية، حيث احتلت مصر على مستوى العالم دورًا إيجابيًا فى بناء وتشييد الملحمة الثقافية، وتقديم نتاج ثقافى متميز يتسم بالعمق والقدرة على التأثير، واليوم يستمد شعاع المعرفة من السياسات الرشيدة بمصر والتي أولت التعليم اهتمامًا كبيرًا ووضعت استثمارها فى هذا الجيل.

وقد أوضحت إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة أن عدد الطلاب المشاركين فى تحدي القراءة العربى فى نمو متزايد خلال الست سنوات الماضية، مشيرة إلى أن الطلاب المشاركين بهذا الموسم السادس 2022 بلغ عددهم(13401535) من عدد (286) إدارة تعليمية من (20808) مدرسة.

وقدمت الشكر للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على دعمه المستمر للطالب المصرى وحرصه على أن يكون دائمًا فى الصدارة فى المحافل الإقليمية والعالمية.

كما أشادت بتجربة الكرداوي الجديدة والتي دربت الطلاب فيها على تحويل الكتب إلى أفلام كرتونية وغيرها من الأشكال التكنولوجية الحديثة ووعدت بالعمل على استكمال هذه المنظومة في القريب العاجل. تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، واتجاه الدولة نحو التحول الرقمي في كافه المجالاتَ. وفي ختام الحفل تم تسليم الجوائز والشهادات على الطلاب الفائزين في هذه المسابقة وقد أعلن الطلاب الفائزين استعدادهم لخوض غمار المسابقة النهائية التي ستعقد في دبي، بين المتسابقين الأوائل من كل البلدان العربية في أكتوبر القادم بإذن الله.