حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-8-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

منوعات
حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
Advertisements

يبحث عدد كبير من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-8-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، ومعرفة مدى حرارة الجو خلال النهار والليل. 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-8-2022 ودرجات الحرارة المتوقع، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا شديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-8-2022 

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 2-8-2022 يسودها عددًا من الظواهر الجوية من بينها ظهور الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلا عن نشاط  للرياح الشمالية الغربية على ساحل البحر المتوسط، مما يعمل على وجود ارتفاع في حركة الأمواج.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 2-8-2022

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 2-8-2022، كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 23

السلوم 32- 21

سيوة 38 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 37 - 27

كاترين 34- 19

الطور 37- 24

شرم الشيخ 40- 30

الغردقة 39 - 298

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 36 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 37 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 28

إدفو 41- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 40- 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36- 27

حلايب 34 - 25

رأس حدربة 35 - 26

حالة الطقس غدا حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

أمطار لمدة 4 أيام على هذه المناطق.. مفاجأة بشأن حالة الطقس

تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 1 أغسطس بمحافظة الفيوم
Advertisements

الأكثر قراءة

بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز Zamalek Vs pyramids جودة عالية || مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت yalla shoot

عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور عقب فوز الزمالك على بيراميدز

بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم live shoot تعليق مدحت شلبي

مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز اليوم live || بث مباشر الزمالك وبيراميدز جول العرب Goal AlArab دون تقطيع

عاجل.. مشادة كلامية بين فيريرا وجونياس وشيكابالا يتدخل

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم 1-8-2022 الشوط الثاني

نتيجة مباراة الإسماعيلي ومصر المقاصة اليوم 1/8/2022 بالدوري

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022 بعد فوز الزمالك على بيراميدز