يبحث عدد كبير من المواطنين، خلال الساعات القليلة الماضية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-8-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، ومعرفة مدى حرارة الجو خلال النهار والليل.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-8-2022 ودرجات الحرارة المتوقع، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا شديدة الحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطبة ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-8-2022

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 2-8-2022 يسودها عددًا من الظواهر الجوية من بينها ظهور الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة الوجه البحري والسواحل الشمالية، فضلا عن نشاط للرياح الشمالية الغربية على ساحل البحر المتوسط، مما يعمل على وجود ارتفاع في حركة الأمواج.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 2-8-2022

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 2-8-2022، كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 25

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 31 - 23

السلوم 32- 21

سيوة 38 - 22

بورسعيد 33- 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 33 - 24

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 37 - 27

طابا 37 - 27

كاترين 34- 19

الطور 37- 24

شرم الشيخ 40- 30

الغردقة 39 - 298

مرسى علم 38 - 29

الفيوم 36 - 24

بني سويف 36 - 24

المنيا 37 - 24

أسيوط 38- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 28

إدفو 41- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 40- 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36- 27

حلايب 34 - 25

رأس حدربة 35 - 26