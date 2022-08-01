الصفقة السادسة.. عقبة جديدة أمام انتقال حاوي مانشستر سيتي إلى برشلونة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب إدارة فريق برشلونة الإسباني، من إتمام الصفقة السادسة هذا الموسم، والخاصة بنجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

- بيرناندو سيلفا يقترب من قميص البارسا

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن مسؤولو العملاق الكتالوني، أنهوا اتفاقهم حول انتقال  البرتغالي برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي إلى صفوف البلوجرانا هذا الموسم، بعد الاتفاق على الشروط الشخصية في العقد.

- عقبة وحيدة أمام انتقال سيلفا إلى برشلونة

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن برشلونة لن يستطيع إنهاء المفاوضات إلا بعد ضمان رحيل النجم الهولندي فرينكي دي يونج، بسبب رتبه المرتفع.

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حيث ترغب إدارة السكاي بلو، في الحصول على قيمة تقارب 70 مليون يورو، للموافقة على رحيل سيلفا في الصيف الحالي.

- كوندي ينتقل رسميا إلى البلوجرانا

ونجحت مسؤولو العملاق الكتالوني، في الحصول على توقيع المدافع الفرنسي جول كوندي نجم فريق إشبيلية الإسباني لمدة 5 مواسم، بقيمة 50 مليون يورو.

 

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