أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 2 اغسطس 2022

شهدت اسعار الذهب ارتفاعات قوية خلال تعاملات أمس وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالميا وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل في البنك المركزي إلى ١٩ جنيه في ارتفاع سعر جرام الذهب محليا ليكسر عيار 21 مستوي الألف جنيه للجرام.



أسعار الذهب

عيار ٢١: 1036 جنيه

عيار ٢٤: 1184 جنيه

عيار ١٨: 888 جنيه

عيار ١٤: 692.6 جنيه

جنيه ذهب 8288 جنيه

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في نحو شهر يوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي االفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.30 بالمئة إلى 1770.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1774.95 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي "ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب."

وصعد الذهب 2.2 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضا بعض الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة مؤخرا، بما في ذلك انكماش غير متوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيحظى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري الذي سيصدر يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثا عن تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 20.30 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 904.97 دولار. وقفز البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 2192.30 دولار.

تراجع أسعار الدولار عالميا



ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين أمام الدولار واليورو إذ استمدت العملة البريطانية دعما من تحسن المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وبينما يترقب المتعاملون اجتماع بنك انجلترا هذا الأسبوع الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة.



ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 80 في المئة لأن يزيد بنك انجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وسيعلن المركزي البريطاني قراره يوم الخميس بينما يسًرع صانعو السياسة النقدية حول العالم وتيرة زيادات الفائدة لمكافحة قفزة في التضخم.

وصعد الاسترليني 0.88 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2274 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أقوى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.29 بالمئة إلى 83.69 بنس لليورو مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 83.46 بنس الذي لامسه يوم الخميس الماضي.

توقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزى معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم القادم، ليصبح معدل الفائدة الأساسي 1.75 فى المائة، حسب استطلاع أجرته وكالة أنباء غربية.

وتأتي توقعات المتخصصين برفع الفائدة في وقت يسعى فيه البنك للسيطرة على معدل التضخم المتزايد في المملكة المتحدة.

وتوقع متخصصون آخرون في الاستطلاع أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة، وهو مقدار "أكثر اعتدالا".

ولم يرفع بنك إنجلترا المركزى من سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ استقلاله في عام 1997.

وكان بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي في بريطانيا، من أوائل البنوك التي قررت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك، أندرو بايلي، إن زيادة أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس قد يكون أمرًا مطروحًا.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في أربعة عقود بنسبة 9.4 فى المائة خلال يونيو الماضي في بريطانيا، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

التموين تكشف اسباب ارتفاع اسعار الذهب

عقب الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الصاغة، على ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية وعيار 21 يسجل 1030 جنيه، قائلًا: "ارتفاع سعر الذهب يرجع إلى ارتفاع الأوقية 70 دولارا ووصلت لـ1775، وهذا الارتفاع يعتبر قوي جدًا، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع ليس الأكبر من نوعه في تاريخ الذهب".

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية “الحياة”، مساء الإثنين، أن الذهب ارتفع 200 دولار خلال 24 ساعة مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا انعكس على السوق المحلي، خاصة أن الكثير من الدول تقوم باستخدام الذهب كاحتياطي استراتيجي، لأنه مخزن جيد للقيمة

ولفت إلى أن الذهب مخزن استراتيجي للدول والأفراد أيضا، مشيرًا إلى أن الذهب يعكس الحالة الاقتصادية العالمية المتدنية خلال الفترة الحالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب في الدول العربية

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 213.08

سعر الذهب عيار 21 يسجل 186.44

سعر الذهب عيار 18 يسجل 159.81

سعر الذهب في تونس

سعر الذهب عيار 24 يسجل 173.80

سعر الذهب عيار 21 يسجل 152.07

سعر الذهب عيار 18 نحو 130.35

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 208.38

سعر الذهب عيار 21 يسجل 182.33

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.29

سعر الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24 يسجل 40.22

سعر الذهب عيار 21 يسجل 35.19

سعر الذهب عيار 18 يسجل 30.17

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.42

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.24

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.06

سعر الذهب في قطر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 206.56

سعر الذهب عيار 21 يسجل 180.74

سعر الذهب عيار 18 يسجل 154.92