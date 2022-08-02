رانيا فريد شوقي: "والدي عمره ما تمنى إنه يجيب ولد وخلِّد اسمه بنفسه"

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن والداها وحش الشاشة فريد شوقي، قائلة، أتحدى إن كان هناك أي فيلم لفريد شوقي انتصر فيه الشر على الخير".

وأضافت رانيا، خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن الفنان الراحل فريد شوقي عمره ما تمنى إنه يجيب ولد، لإنه خلِّد اسمه بنفسه".

وكشفت رانيا فريد شوقي "تعليقًا على لقب والدها": مَن يستحق لقب "الملك" في العصر الحالي نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح والكينج محمد منير".