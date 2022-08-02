الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم.. وتكشف عن درجات الحرارة

حرصا من بوابة الفجر الالكترونية على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطقس، ننشر لكم، حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، مؤكدة أنه يسود اليوم ارتفاع في الحرارة ونسبة الرطوبة، ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعن تفاصيل أكثر عن حالة الطقس إليكم في السطور التالية:

حالة الطقس اليوم الثلاثاء:

شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، كما أنه يكون مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، مع تعرض البلاد لتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم

واليوم يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، وفقا لما أكدته هيئة الأرصد الجوية في بيانها اليوم.

شبورة مائية اليوم

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، من المؤكد أن تسجل القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 24 درجة، كما تسجل الإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة،

وعن درجة الحرارة في مطروح تسجل العظمى 31 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، بينما تسجل درجة الحرارة في سوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة.

أما درجات الحرارة قي قنا تسجل العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 25 درجة، فيما تسجل أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 28 درجة.