أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 2 اغسطس 2022.. البرازيلي يبدأ من 85 جنيها

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 2 اغسطس 2022، ليسجل سعر كيلو اللحم الكندوز البقري ما بين 150 إلى 180 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة، وتشهد اللحوم حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد انقضاء اجازة عيد الأضحى ونستعرض الأسعار فيما يلي:



اسعار اللحوم اليوم

وسجل سعر الفلتو الكندوز نحو 170 جنيهًا للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 170 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو اللحم الضأن 140 جنيهًا، وسجلت الكبدة البقري والضأن 140 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 120 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر اللحم الجملى عند 100 - 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 130 و150 جنيها الكيلو، بينما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن 140 - 170 جنيها، والكلاوي والقلب 140 - 160 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 130 - 150 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 و160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 160 جنيها للكيلو، تراوحت أسعار كباب الحلة بين 140 و160 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 و150 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة



استقرت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة، حيث سجل الكيلو الكندوز البلدي السوبر 135 جنيها، والكيلو الضاني 125 جنيها، بينما تسجل اللحوم السوادنية بمنافذ الوزارة ما بين 80 إلى 110 جنيهات.

وكشف التقرير الوارد من شركات المجمعات التابعه للوزارة، وتشمل شركة الأهرام والنيل والإسكندرية المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى شركتى الجملة العامه والمصرية بتوافر كل أصناف السلع بالإضافة إلى اللحوم السودانى الطازجه بسعر 115 جنيه للكيلو واللحوم البرازيلى المجمدة بسعر 85 جنية للكيلو، والخراف الحيه سعر الكيلو قائم 90 جنيه، والضأن المبرد 135 جنيه.

اسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية



بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال موسم عيد الأضحى الماضي في طرح لحوم الأضاحي بفروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق المحلية وفي السلاسل التجارية الخاصة.



من جهته، قال اللواء خالد عبدالله، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات وزارة التموين، خلال جولة تفقدية اليوم على مجمع الألفي الاستهلاكي، إنَّه يتمّ طرح ما يقرب من 150 إلى 200 طن لحوم في فروع التجزئة التابعة للشركة والبالغ عددها 415 فرعًا على مستوى المحافظات الموجودة بها الشركة بـ16 محافظة، موضحًا أنَّ أسعار اللحوم في المجمعات تأتي كالتالي:

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمدة 85 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الطازج 115 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 130 جنيهًا.

- كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة بسعر 65 جنيهًا.

استهلاك اللحوم في مصر



وكشفت وزارة الزراعة أن معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بلغ 900ألف طن خلال العام 2021 موزعة ما بين430ألف طن مستورد و470ألف طن منتجة محليا.

وأوضح ت الزراعةأن هناك تراجعا فى مؤشر استيراد العجول الحية من الخارج، عن المعدل المسجل فى خطته لعام 2020، مؤكدا أن الهدف هو تهيئة الفرصة للمربى المصرى كى يحقق الربحية من المشروع القومى لتربية البتلو.

من جانبة أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية، أن وزارة الزراعة أشرفت على استيراد205 آلاف رأس معدة للذبيح من الخارج مقابل 250ألفا فى عام 2019بنسبة انخفاض تقترب من %20.

قال "سليمان" الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء غطى 58% من احتياجات الاستهلاك المحلى، ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء للاحتياجات إلى 65% عام 2025.

متابعة سلامة اللحوم في الأسواق



أكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن البحث العلمي الذي أدعى خلط اللحوم المصنعة بلحوم الحمير والكلاب في السوق المصرية من الناحية الاكاديمية لم يلتزم بالإجراءات العلمية، قائلا: "البحث المذكور عن اللحوم المصنعة لم الشامي على المغربي".



وأوضح الدكتور حسين منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم السبت، أن البحث المذكور به أخطاء علمية كثيرة، ولا يمكن الحكم على سلامة اللحوم بالعموم بناء على عينة واحدة مع بائع متجول.



وعن مراقبة السوق ورصد اللحوم المخالفة، قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: "وزارات الصحة والتموين والزراعة تعمل معنا في مراقبة اللحوم في السوق المحلي، ونأخذ عينات في أي مكان يعرض فيه اكل في السوق، ولكن احتمالية تلوث الأغذية اللي عند البائع الجائلين أكثر من الاماكن المسئولة لان الاماكن المسئولة معروف مصدر الأكل فيها".





