أثناء تحضير الفطور.. اشتعال النار في سيدة بالمنوفية

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
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شهدت قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حادث اليم نشوب حريق فى ملابس سيدة أثناء إعدادها الفطور بعد أن طالتها نار الموقد بداخل مطبخ منزلها واشتعلت النيران في جسدها، وعلى الفور قامت أسرتها بنقلها إلى مستشفى أشمون العام.

نشوب حريق فى سيدة بالمنوفية
 

واكد مصدر لبوابة الفجر أن مستشفي اشمون استقبلت سيدة تدعي ست الكل.س.ح تبلغ 20 عام من قرية جريس التابعة لمركز أشمون، وأصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بعد أن طالت النيران ملابسها وجسدها، وتم تقديم العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

محافظة المنوفية مركز أشمون قرية جريس مستشفى أشمون

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