أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 اغسطس

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استقرت أسعار الذهب فى السعودية، فى المملكة العربية السعودية 210.34 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب في السعودية





سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية: 210.27 ريال، ما يعادل (56.07 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية: 192.74 ريال، ما يعادل (51.40 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية: 183.98 ريال، ما يعادل (49.06 دولار).

وسعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية: 157.70 ريال، ما يعادل (42.05 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 122.66 ريال، ما يعادل (32.71 دولار).

سعر شراء الذهب المستعمل اليوم في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24 مستعمل: من 185 حتى 192 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 مستعمل: من 180 حتى 187 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 مستعمل: من 170 حتى 178 ريالًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 مستعمل: من 140 حتى 152 ريالًا.

سعر أونصة الذهب في السعودية للبيع: 6540 ريالًا، ما يعادل (1744 دولارًا).

سعر أونصة الذهب في السعودية للشراء: 6543 ريالًا، ما يعادل (1745 دولارًا).

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في نحو شهر يوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي االفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.30 بالمئة إلى 1770.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1774.95 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي "ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب."

وصعد الذهب 2.2 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضا بعض الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة مؤخرا، بما في ذلك انكماش غير متوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيحظى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري الذي سيصدر يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثا عن تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 20.30 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 904.97 دولار. وقفز البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 2192.30 دولار.

أسعار الذهب في الدول العربية



سعر الذهب في تونس

سعر الذهب عيار 24 يسجل 173.80

سعر الذهب عيار 21 يسجل 152.07

سعر الذهب عيار 18 نحو 130.35

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 208.38

سعر الذهب عيار 21 يسجل 182.33

سعر الذهب عيار 18 يسجل 156.29

سعر الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24 يسجل 40.22

سعر الذهب عيار 21 يسجل 35.19

سعر الذهب عيار 18 يسجل 30.17

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.42

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.24

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.06

سعر الذهب في قطر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 206.56

سعر الذهب عيار 21 يسجل 180.74

سعر الذهب عيار 18 يسجل 154.92



عوامل تؤثر على اسعار الذهب محليا واقليميا



يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.