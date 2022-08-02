سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2 اغسطس 2022

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 2-8-2022، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.05 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرفق فى البنك المركزى المصرى 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى اليوم



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

5.03 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

5.05 جنيه للشراء.



5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

5.03 جنيه للشراء.



5.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

5.05 جنيه للشراء.



5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

5.05 جنيه للشراء.



5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.91 جنيه للشراء.



5.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

5.02 جنيه للشراء.



5.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.06 جنيه للشراء.



5.07 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه



وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث تباينت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.29جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.32جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.30 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

كما تباينت أسعار صرف الجنيه الإسترليني في الشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وفي بنكي (الأهلي ومصر) سجل سعر الإسترليني 22.99 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 23.01 جنيه للشراء 23.16 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.98 جنيه للشراء 23.13 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 59.20 جنيه للشراء، و61.73 جنيه للبيع، حيث بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وعرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع، بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع، بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع، وعرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي



واستقر أسعار الدرهم الإماراتي امام الجنيه المصري ليسجل البنك الأهلي على ان يسجل سعر البيع اليوم نحو 5.15 جنيه، و5.13 للشراء والمصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء ومن خلال بنك مصر يصل إلى 5.15 للبيع، و5.13 للشرا وبنك إيجي بنك يصل إلى 5.16 للبيع، و5.14 للشراء.

وسجل في بنك الاسكندرية سعر 5.16 للبيع، و5.12 للشراء ومن خلال البنك العربي الافريقي الدولي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.06 للشراء وبنك القاهرة يستقر اليوم عند 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

و بنك قطر الوطني الأهلي يصل إلى 5.16 للبيع، و5.12 للشراء وبنك إتش إس بي سي يصل إلى 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.



