حيل مذهلة وسريعة للتخلص من دهون البطن «الكرش»

هناك العديد من الأشخاص الذين يعنون من مشكلة الكرش ودهون البطن الزائدة التي تجعل حياتهم في حالة غير جيدة، نظر لعدم استمتاعهم بالملابس ولا استمتاعهم بجميع الأكلات، لكي يحافظون على أوزانهم ويحاولون تقليل هذا الوزن بشتى الطرق ولكن محاولاتهم باءت بالفشل.

ولا تفكر كثير واتبع هذه الحيل البسيطة والسريعة والمذهلة التي يقدمها لك موقع الفجر الإلكتروني لكي تعمل على إنقاص الوزن وخاصة منطقة الكرش دون مضاعفات.

الإكثار من تناول الألياف الذائبة

-تعمل على إبطاء حركة الطعام خلال الجهاز الهضمي، وذلك لأنّها تمتص الماء

-تُشكّل مادّةً هلاميّة، ممّا يساهم أيضًا في زيادة الإحساس بالشبع

-تُعد طريقة لكيفية التخلص من دهون البطن وإنقاص الوزن

-يمكن للألياف الذائبة أن تساعد على التقليل من عدد السعرات الحرارية التي يمكن أن يحصل عليها الشخص من الطعام

-تعتبر بذور الكتان، والأفوكادو، والبقوليات، والتوت البري الأسود مصدرًا جيدًا للألياف الذائبة.

تجنب الدهون المهدرجة

-توجد في الزبدة النباتية والعديد من الأغذية المعلبة، وعلى من يريد إنقاص دهون لبطن الزائدة يمكنه لامتناع عن الدهون المهدرجة الموجودة في الأكلات منعا للإصابة بأمراض القلب، ومقاومة الإنسولين بجانب زيادة الوزن.

تناول البروتين

-يسهم تناول البروتين في زيادة إفراز هرمون الشبع ويقلل من الشهية.

-يقلل من كمية الطعام المتناولة.

-تظهر العديد من الدراسات أنّ الذين يتناولون البروتين بشكل أكثر، يملكون دهونًا أقل في منطقة البطن مقارنة بالذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل البروتين.

-يزيد البروتين من معدل استقلاب الطاقة في الجسم.

-يحافظ على كتلة الشخص العضلية عند اتباع حميّة غذائية لإنقاص الوزن.

ممارسة الرياضة

ممارسة تمارين ونشاطات ممتعة كاليوغا، والتأمل، والتي تساهم في التخفيف من التوتر الذي يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن.

احذر تناول السكريات

الإفراط في تناول الفركتوز يسبب العديد من الأمراض المزمنة كمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، والسمنة، وزيادة تراكم الدهون في منطقة البطن.

احذر تناول الكربوهيدرات المكررة

يُوصى بتناول الحبوب الكاملة لتعويض الكربوهيدرات المكررة، ممّا يقلل من تراكم الدهون حول منطقة البطن، فتناول الحبوب الكاملة من الممكن أن يقلل من تخزين الدهون الزائدة بالمقارنة مع استهلاك الكربوهيدرات المكررة.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

يُنصح بالنوم مدة 8 ساعات يوميا، ويجب الحرص على أن يكون النوم مريحًا أيضا للحصول على رحة للجسم بشكل كاف وبالتالي سيؤدي هذا إلى نشاط الجسم وتقليل الدهون.

أسباب ظهور الكرش الأكثر شيوعا

1- عدم الحصول على التغذية السليمة وتناول السكريات التي تسبب زيادة الوزن، وتقلل من التمثيل الغذائي، وتخفض قدرة الجسم على حرق الدهون.

2- تناول الوجبات السريعة، والمخبوزات كالرقائق، وكعكة المافين إلى الإصابة بالالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسمنة.

3- الشعور بالتوتر والإجهاد يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، فعادة ما يستهلك الأشخاص الطعام عند الشعور بهذه الحالة.

4- نشرت دراسة في Journal of Clinical Sleep Medicine تبين أن كلما كان هناك قلة نوم يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

5- العوامل الوراثية، حيث يعتقد الباحثون أنّ العوامل الوراثية قد تعزز من السلوك، والأيض، ومن خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة.