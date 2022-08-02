704 ملايين دولار إيرادات قناة السويس خلال شهر.. الأعلى في تاريخها

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء أن إيرادات قناة السويس سجلت أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار، وذلك وفقا لما ذكرت "رويترز".

ايرادات القناة خلال الشهر الماضي

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء أن إيرادات قناة السويس سجلت أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار، وذلك وفقا لما ذكرت "رويترز".

وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أسباب تحقيق القناة أكبر إيرادات للقناة وصل إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه.

وقال "ربيع" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الثلاثاء إن التخطيط الإستراتيجي الجيد ودراسة السوق وارتفاع سعر البترول بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ساعدت كثيرًا على تحقيق القناة لأكبر إيرادات.



تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دخل القناة



وأضاف أن القناة سبق وقامت بعمل تخفيضات من 17 إلى 75% زمن كورونا وهذا ساعد على جذب 2000 سفينة عوض الخسائر، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر بسبب قدوم الغاز من الخليج إلى أوروبا وهذا يجعله يعبر قناة السويس.

وفي سياق منفصل كشف تفاصيل افتتاح متحف هيئة قناة السويس في نهاية العام بعد انتهاء التجهيزات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من التجهيزات الهندسية ولكن يتبق الانتهاء من المعروضات والتي ستأتي من فرنسا.

من جانبه عقب جورج صفوت، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، على تحقيق قناة السويس أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها بـ 7 مليار دولار.

وقال "صفوت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إن نجاح قناة السويس في تحقيق أرقام قياسية في العائد، يرجع إلى بعد نظر القيادة السياسية التي كانت تشدد على ضرورة استمرار عملية التطوير والارتقاء في الخدمات الملاحية المقدمة من القناة، خلاف تعاطي الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة مع الأزمات المختلفة مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أن عائد قناة السويس ارتفع بنسبة 20% رغم ازمة كورونا والحرب الروسية التي تعصف بالعالم بأكمله، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في العائدة، وزيادة في عدد الحمولات بصورة لم تحدث من قبل خلال الأشهر الاخيرة.

ولفت إلى أن الوحدة الاقتصادية رصدت تداعيات الازمة الروسية في البداية، وفي هذا الاطار تم منح حوافز ضخمة لبعض الخطوط الملاحية، وبذلك اجتذبت القناة الكثير من السفن التي لم تكن تمر من القناة خلال السنوات السابقة، وهذا ساهم في زيادة عدد السفن بنسبة 15.7%.

حفر القناة الجديدة في 11 شهرًا

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة استغرق 11 شهرًا فقط بدلًا من 3 سنوات، مؤكدًا أن في تنفيذه والانتهاء منه في هذا الوقت القياسي.



وأشار الفريق مهاب مميش، خلال مداخلة ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر فضائية "Etc"، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم خفض مدة العبور نحو 50%، حيث بعدما كنت مدة العبور تستغرق 22 ساعة أصبحت 11 ساعة فقط.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، على أن "الشعب المصري عندما تناديه تلاقيه خلف وطنه، مشيدًا بقيام المصريين ببيع الصاغة ـ المصوغات الذهبية ـ من أجل الاستثمار بشهادات قناة السويس الجديدة".

وتحتفل قناة السويس، أسرع ممر بحري بين القارتين، اليوم الثلاثاء 26 يوليو، بالذكرى الـ66 لتأميم القناة، ففي يوليو عام 1956، قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس ونقل الملكية من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة المصرية مقابل تعويضات تمنح للأجانب، ردًا على قرار البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطانيا بسحب تمويلهم لبناء السد العالي، والذي علم به جمال عبد الناصر يوم الخميس 19 يوليو 1956م.

وكان من الأسباب والأزمات التي أدت إلي تأميم القناة "محاولات السماح بمرور السفن الإسرائيلية، ومحاولات مد امتياز القناة، واتفاقية الجلاء 1954، ومصر تسلح قواتها من الكتلة الشرقية، وإيجاد مصادر لتمويل مشروع السد العالي".