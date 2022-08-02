ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في القطاع العام

حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية، مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين في القطاع العام، حيث اعتلت محركت البحث جوجل، بعد بداية شهر أغسطس.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

كشفت وزارة المالية عن مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس 2022 للموظفين والعاملين في الأجهزة الحكومية والوزارات، وهذا بعد دفع رواتب شهر يوليو خلال الأيام الماضية.

وتعمل وزارة المالية على دفع رواتب جميع العاملين في البلاد في أغسطس 2022 اعتبارًا من الأربعاء 24 أغسطس، ومن المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء 30 أغسطس 2022.

جدول قبض مرتبات شهر أغسطس 2022

وأكدت وزارة المالية على نشر جدول صرف الرواتب لشهر (أغسطس) 2022، وتتوزع الوزارات والهيئات حسب تاريخ صرف الراتب المحدد.

تخصيص اليوم الأول 24 أغسطس للوزارات والهيئات التالية:

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس الأعلى للصحافة

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

الجهاز المركزي للمحاسبات

مجلس النواب

مديريات الشؤون الصحية

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التموين والتجارة

وزارة النقل

وزارة القوى العاملة

وزارة الإسكان والمرافق

وزارة البترول

وزارة السياحة

وزارة البيئة

وزارة الطيران المدني

وزارة التجارة والصناعة

وزارة الإسكان

وزارة الآثار

وزارة الثقافة

وزارة الأوقاف

وزارة الداخلية

قطاع الأعمال العام

الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

الإنتاج الحربي

الاتصالات

تخصيص اليوم الثاني 25 أغسطس للوزارات والهيئات التالية:

القضاء والنيابة العامة

هيئة النيابة الإدارية

هيئة قضايا الدولة

مجلس الدولة

هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة العامة للرقابة المالية

المحكمة الدستورية العليا

دار الإفتاء

اللجنة العليا للانتخابات

معهد الخدمات المالية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الأزهر الشريف

رئاسة مجلس الوزراء

رئاسة الجمهورية.

وزارة التعليم العالي

التنمية المحلية

العدل

الكهرباء

التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي

التربية والتعليم

الزراعة واستصلاح الأراضي

الموارد المائية والري

الخارجية

الشباب والرياضة

المالية

وتم تخصيص يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 لموظفي وزارة

النقل والمواصلات

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وزارة الإنتاج الحربي

الاتصال

الهجرة وشئون المصريين بالخارج

المجلس القومي لحقوق الإنسان

الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي

كما تم تخصيص 28 و29 و30 يوما لمختلف الإدارات الأخرى:

ومن جهته، أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن اعتماد الكتاب الدور الربع سنوي الخاص بتحديد مواعيد صرف رواتب الموظفين في كافة محافظات الجمهورية عن شهر أغسطس الجاري خلال العام المالي الحالي (2022-2023) وتستمر لمدة أسبوع حيث تنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، وذلك لكافة الموظفين والعاملين في كافة قطاعات الدولة في المحافظات المختلفة وذلك لعدم تكدس الموظفين أمام ماكينات الصرف الآلي atm في ظل انتشار الموجة السادسة لكورونا.