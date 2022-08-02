نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية للدورة 66 السعودية.. الشروط ورابط الاستعلام

نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية للدورة 66، حيث يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية للشؤون العسكرية، عن ظهور النتائج الأولية للطلاب المتقدمين للالتحاق في كلية الملك فهد الامنية للحصول على درجة البكالوريوس للدورة 66.

وتعد كلية الملك فهد ضمن أحد أهم الكليات العسكرية في المملكة العربية السعودية، لذلك سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية للدورة 66 السعودية والشروط ورابط الاستعلام، وهي على النحو التالي:-

نتائج القبول في كلية الملك فهد الامنية للدورة 66

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية، عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية للدورة 66، مشيرة إلى أنها نتائج مبدئية وشددت على الطلاب المقبولين ضرورة الالتزام بكافة الشروط واتباع الإجراءات اللازمة من أجل الالتحاق بالكلية.

ونوهت الإدارة أن الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية للدورة 66 سيتم إلكترونيا من خلال منصة أبشر للتوظيف، دون الحاجة إلى الذهاب للكلية.

جدير بالذكر أن الحكومة في المملكة العربية السعودية أطلقت منصة أبشر للتوظيف للإعلان عن الوظائف العسكرية في المملكة والتقديم على الكليات العسكرية إلكترونيا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030 بالاعتماد على التقنية الحديثة بدلًا من المعاملات الورقية.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الامنية 1444

- الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر للتوظيف (اضغط هنـــــــا).

- اختيار قائمة الخدمات من الصفحة الرئيسية.

- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

- إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وتحديد الجنس والحالة الاجتماعية ورقم الهوية الخاص بالأب.

- في النهاية التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على نتيجة قبول كلية الملك فهد الأمنية.

الأوراق المطلوبة للقبول في كلية الملك فهد الامنية

- نسخة عن طلب الالتحاق الأول.

- نسختين من شهادة الثانوية العامة.

- صورة عن السجل الأكاديمي الخاص بالطالب.

- صورة عن اختبار القدرات العامة الخاص بالطالب.

- 10 صور شخصية خاصة بالطالب، مع توقيع صورة الهوية الوطنية.

- صورة مكبرة عن بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالطلب.

شروط القبول في كلية الملك فهد الامنية

حددت إدارة كلية الملك فهد الامنية عددا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم، وهي:-

- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 17 عامًا.

- يشترط أن يكون المتقدم خريج المرحلة الثانوية.

- يجب أن لا تقل درجة القدرات عن 70 بالمئة.

- في حالة حصول الطالب على الشهادة من خارج المملكة يجب معادلة شهادته وتصديقها من وزارة التعليم، ولا يقل المعدل عن 80 بالمئة.

- يشترط أن يكون لائق طبيًا وسليم من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

- يكون طول المتقدم 168 سم، ويجب أن يتناسب طوله مع وزنه، وهذا حسب ما تضعه هيئة الكشف الطبي بالكلية.