جدول مباريات أهلي جدة في دوري يلو

اتحاد جدة
اتحاد جدة
Advertisements

 


يستعرض "الفجر الرياضي"، جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في دوري يلو بالموسم الجديد 2022-2023.

وكان أهلي جدة قد هبط إلى دوري يلو، بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وتبدأ منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري يلو 2022-2023، يوم الإثنين المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويستهل أهلي جدة، مشواره في الدوري السعودي الدرجة الأولى، بمواجهة نظيره القيصومة، يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

txt

عمرو شاهين يقترب من الرحيل عن شركة الكرة بالنادي الأهلي

‏جدول مباريات أهلي جدة في دوري يلو

الجولة الأولى.. الأهلي ضد القيصومة
الجولة الثانية.. الأهلي ضد الأخدود
الجولة الثالثة.. الأهلي ضد الخلود الجولة الرابعة.. الأهلي ضد العروبة الجولة الخامسة.. الأهلي ضد أحد الجولة السادسة.. الأهلي ضد جدة الجولة السابعة.. الأهلي ضد نجران الجولة الثامنة.. الأهلي ضد الرياض الجولة التاسعة.. الأهلي ضد الفيصلي
الجولة العاشرة.. الأهلي ضد الجبلين
الجولة الحادية عشر.. الأهلي ضد العين
الجولة الثانية عشر.. الأهلي ضد الساحل
الجولة الثالثة عشر.. الأهلي ضد هجر
الجولة الرابعة عشر.. الأهلي ضد العربي
الجولة الخامسة عشر.. الأهلي ضد الشعلة
الجولة السادسة عشر.. الأهلي ضد القادسية
الجولة السابعة عشر.. الأهلي ضد الحزم

النادى الاهلى ترتيب الدوري الدوري السعودي المركز الخامس الموسم الجديد الموسم الجدي الجولة الأولى الجولة الثالثة الجولة الخامسة مباريات الفريق الجولة الرابعة الدرجة الأولى الفريق الأول ترتيب الدوري السعودي جدول ترتيب الدوري جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

مواد متعلقة

عمرو شاهين يقترب من الرحيل عن شركة الكرة بالنادي الأهلي

برشلونة يطمح في ضم ثنائي تشيلسي

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك الأهلي يرفع أسعار الدولار إلى 19.02 جنيه

عاجل.. أول تحرك صيني قبل زيارة نانسي بيلوسي لتايوان "تصعيد خطير"

لمدة 15 يوما.. شروط وتفاصيل فتح حساب بنكي مجانا للمواطنين

ملخص ونتيجة قمة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ملخص ونتيجة موقعة الزمالك وبيراميدز

نجم الأهلي السابق باكيًا: حزين على مستوى الفريق.. وتعرضت للهجوم بسبب رأيي

عاجل.. "التموين" تخفض أسعار اللحوم المجمدة 11 جنيه

سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة