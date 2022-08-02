

يستعرض "الفجر الرياضي"، جدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، في دوري يلو بالموسم الجديد 2022-2023.

وكان أهلي جدة قد هبط إلى دوري يلو، بعدما احتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وتبدأ منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري يلو 2022-2023، يوم الإثنين المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

ويستهل أهلي جدة، مشواره في الدوري السعودي الدرجة الأولى، بمواجهة نظيره القيصومة، يوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

‏جدول مباريات أهلي جدة في دوري يلو

الجولة الأولى.. الأهلي ضد القيصومة

الجولة الثانية.. الأهلي ضد الأخدود

الجولة الثالثة.. الأهلي ضد الخلود الجولة الرابعة.. الأهلي ضد العروبة الجولة الخامسة.. الأهلي ضد أحد الجولة السادسة.. الأهلي ضد جدة الجولة السابعة.. الأهلي ضد نجران الجولة الثامنة.. الأهلي ضد الرياض الجولة التاسعة.. الأهلي ضد الفيصلي

الجولة العاشرة.. الأهلي ضد الجبلين

الجولة الحادية عشر.. الأهلي ضد العين

الجولة الثانية عشر.. الأهلي ضد الساحل

الجولة الثالثة عشر.. الأهلي ضد هجر

الجولة الرابعة عشر.. الأهلي ضد العربي

الجولة الخامسة عشر.. الأهلي ضد الشعلة

الجولة السادسة عشر.. الأهلي ضد القادسية

الجولة السابعة عشر.. الأهلي ضد الحزم