طريقة التسجيل للطلاب الجديد عبر نظام نور ولي الأمر للعام الدراسي الجديد 1444، هو أكثر من يبحث عنه المواطنين السعوديين خلال الساعات القليلة الماضية.

ويقدم نظام نور حزمة من الخدمات سواء للطلاب والمعلمين ومن بينها التسجيل من خلالها في منصة مدرستي، وحيث يمكنكم التعرف علي القرارات الجديدة التي تخص العام الجديد، تسجيل الطلاب في الروضة وفي الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى الاستعلام من خلاله على النتائج والحصول عليها، ويعتبر نظام نور الإلكتروني المنصة الرسمية التابعة لوزارة الداخلية لعرض النتائج.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة التسجيل للطلاب الجديد عبر نظام نور ولي الأمر للعام الدراسي الجديد 1444 من أجل الاستفادة من خدمات نظام نور التعليمي الإلكتروني التابع لوزارة التعليم السعودية، بالإضافة إلى طريقة إنشاء حساب، وهي على النحو التالي:-

طريقة إنشاء حساب ولي الأمر في نظام نور 1444

يمكن إنشاء حساب خاص بولي الأمر في نظام نور الإلكتروني للاستفادة من خدمات نظام نور للتعليم الإلكتروني، وتتمثل فيما يلي:

- قم الدخول على منصة نظام نور الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم.

- اضغط على خيار تسجيل ولي أمر جديد.

- قم بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة ومنها الاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني وغيرهم.

- قم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بولي الأمر.

- سوف يتم إعلامك بنتيجة التسجيل بعد فترة منها.

- سوف تصلك كلمة سر حساب ولي الأمر في رابط نظام نور عبر رسالة SMS.

- بذلك يمكن تسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر عبر منصة نور بإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول روضة

- قم بتسجيل الدخول إلى منصة نور للتعليم الإلكتروني.

- اضغط على خيار "ولي أمر جديد" ثم اختر تسجيل طالب جديد.

- أدخل رقم الهوية الوطنية وكذلك جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتتمثل في بيانات الطالب وكذلك بيانات ولي الأمر.

- اضغط على خيار حفظ التقديم.

- قم بإرفاق جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك على المنصة قبل انتهاء التسجيل.

- أدخل رمز التأكيد.

- سوف يصل إلى رقم جوال ولي الأمر رسالة تحتوي على كود التحقق من خلاله يمكن متابعة التسجيل.