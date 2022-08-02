أدعية يوم عاشوراء المستجابة لجلب الرزق وفك الكروب

أدعية يوم عاشوراء ضمن أكثر طلبات المواطنين على محركات البحث، كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بتردد أدعية يوم عاشوراء، حيث أن هناك أدعية يستحب ترديدها خلال صيام يوم عاشوراء، تستعرضها بوابة الفجر الإلكترونية فيما يلي.

أدعية يوم عاشوراء

نقدم لكم أدعية يوم عاشوراء المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بينها:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار.

أدعية يوم عاشوراء المستجابة لفك الكروب

جمعنا لكم مجموعة من أدعية يوم عاشوراء المستجابة لفك الكروب وزيادة الرزق، حيث يجب يتوفر يقين الإجابة والخير عند تردد أدعية يوم عاشوراء.