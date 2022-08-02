جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

بحث سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا ومجلس رجال الأعمال لجمهورية كوريا سبل تعزيز الشراكة التجارية مع كوريا الجنوبية بحضور الدكتور عبدالله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي وعدد من مدراء الإدارات الجمركية.

يأتي ذلك في إطار جهود جمارك دبي لدعم تطوير التجارة مع الشركاء عبر تقوية التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس رجال الأعمال من الدول الصديقة من خلال مبادرة ارتباط التي أطلقتها الدائرة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي التجاري مع الهيئات الدبلوماسية ومجالس العمل الأجنبية.

وأثنى سعادة أحمد محبوب مصبح على جهود الهيئات الدبلوماسية ومجلس رجال الأعمال لجمهورية كوريا وحرصها على تعزيز التعاون والتنسيق مع جمارك دبي، وأكد أن تطور العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية يدعم تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن التعاون التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية أثمر عن توقيع اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المشترك، ما يدعم زيادة التجارة المتبادلة عبر استفادة التجار والشركات من التسهيلات والحوافز التي يوفرها لهم المشغل الاقتصادي المشترك".

من جهته أعرب سعادة مون بيونج جون عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي وحرصها على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية، وأثنى على سعي الدائرة الدائم إلى تطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجلس رجال الأعمال لجمهورية كوريا، مشددًا على أهمية الدعم الذي تقدمه جمارك دبي للتجار والشركات من كوريا الجنوبية من خلال تمكينهم من تطوير عملياتهم التجارية دون أية مصاعب.

وقدمت جمارك دبي خلال الاجتماع عرضًا حول تطور تجارة دبي مع كوريا الجنوبية، واستعرضت "برنامج المُشغِّل الاقتصادي" الذي يمثل حلقة متطورة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة، كما يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، حيث بلغ عدد أعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الإمارات 107 شركات.

كما تم تقديم عرض حول منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود التي أطلقتها جمارك دبي، فيما شاركت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بعرض عن دورها في تعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، وإعادة تدوير المنتجات المُقلَّدة، وآلية فض نزاعات الملكية الفكرية.

من جهة أخرى أعلن مدير عام جمارك دبي أن الدائرة أنجزت 12.7 مليون معاملة جمركية في النصف الأول من العام 2022 واستطاعت أن تحقق نسبة 98% في سعادة العملاء.

"موانئ وجمارك دبي" تتلقى 70 ألف استفسار خلال النصف الأول من 2022

تلقى مركز الاتصال التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي تحت شعار "سعادتكم هي أسمى غاياتنا"، خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 70 ألف استفسار من خلال مختلف قنوات التواصل التي تقدمها المؤسسة لصالح متعامليها سواء من خلال الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق "الواتس آب".

وأكدت هند أحمد شاكر، مدير إدارة الاتسراتيجية والاتصال بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن مركز الاتصال التابع للمؤسسة يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة متعاملي المؤسسة ومختلف وحداتها التنظيمية والذين يصل عددهم إلى أكثر من 150 ألف متعامل تعتز المؤسسة بخدمتهم، مضيفة أن المؤسسة تتبع إجراءات تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير للتعامل مع الاستفسارات والملاحظات باستخدام 4 لغات مختلفة وهي اللغة العربية، والإنجليزية، والأوردو والفارسية.

وأوضحت أن مركز الاتصال استقبل نحو 37 ألف مكالمة هاتفية عبر الرقم 800990 خلال النصف الأول من عام 2022، بالإضافة إلى الاستجابة إلى ما يقرب من 28 ألف بريد إلكتروني عبر [email protected]، والرد على 1850 محادثة عبر الموقع الإلكتروني www.pcfc.ae، علاوةً على استقبال أكثر من 800 استفسار عبر تطبيق "الواتس آب".