8 منهم ركلات جزاء.. أحمد سيد زيزو يرفع رصيده إلى 14هدفا

يواصل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، تصدره لقائمة هدافي الدوري الممتاز، بعد وصوله إلى 14 هدفًا في الموسم الدوري الممتاز الحالي، ليبتعد عن مروان حمدي أقرب منافسيه في ترتيب الهدافين بفارق هدفين.

كما نجح أحمد سيد زيزو في تسجيل 8 أهداف من 9 ركلات جزاء سددها هذا الموسم في الدوري، مؤكدًا مهارته في تنفيذ الركلات الثابتة بشكل عام وركلات الجزاء بشكل خاص.

أحمد سيد زيزو يتألف في مباراة بيراميدز

وتألق أحمد سيد زيزو في مباراة الأمس الذي حقق نادي الزمالك فوزًا كبيرا في المباراة التي جمعت الفريق الأبيض بنظيره بيراميدز أمس، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهى بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الزمالك، أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الأولى من ضربة جزاء، وسيف الجزيرى بعد تمريرة سحرية من سيد نيمار فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 95 سجل شيكابالا هدفا من أهدافه المميزة.

رفع نادي الزمالك رصيده إلى النقطة 66 متربعًا على صدارة جدول الدوري العام، وذلك بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 50 هدفًا واستقبلت شباكهم 25 هدفًا أخر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.