أسعار الدولار في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء.. والعملة الأمريكية تكسر حاجز الـ 19 جنيه

اختتمت معاملات البنوك اليوم على استقرار أسعار الدولار، بعد أن سجلت أسعار الدولار مستوي 19 جنيه، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي 19 جنيها للبيع، وفي البنوك الخاصة اقترب سعر الدولار من 19 جنيها، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الدولار فى البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.90 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

18.91 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.91 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.89 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.93 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.96 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنوك

وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 18.87 - 18.96 جنيه للشراء، و18.97 - 18.99 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في البنك المصري الخليجي وسجل 18.96 جنيه، في حين كان أعلى مستوي للبيع في البنك التجاري الدولي والعربي الأفريقي وبنك قناة السويس بـ 18.99 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه



وعلى صعيد العملات الرئيسية، مازالت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، حيث تباينت أسعار العملة الأوروبية (اليورو) للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.29جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.32جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي المصري، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.30 جنيه للشراء، 19.43 جنيه للبيع.

كما تباينت أسعار صرف الجنيه الإسترليني في الشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة، وفي بنكي (الأهلي ومصر) سجل سعر الإسترليني 22.99 جنيه للشراء، و23.13 جنيه للبيع جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري 23.01 جنيه للشراء 23.16 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل الإسترليني 22.96 جنيه للشراء، و23.16 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني 22.98 جنيه للشراء 23.13 جنيه للبيع.

الدولار يتراجع عالميا



ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين أمام الدولار واليورو إذ استمدت العملة البريطانية دعما من تحسن المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وبينما يترقب المتعاملون اجتماع بنك انجلترا هذا الأسبوع الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة.



ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 80 في المئة لأن يزيد بنك انجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وسيعلن المركزي البريطاني قراره يوم الخميس بينما يسًرع صانعو السياسة النقدية حول العالم وتيرة زيادات الفائدة لمكافحة قفزة في التضخم.

وصعد الاسترليني 0.88 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2274 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أقوى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.29 بالمئة إلى 83.69 بنس لليورو مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 83.46 بنس الذي لامسه يوم الخميس الماضي.

توقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزى معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم القادم، ليصبح معدل الفائدة الأساسي 1.75 فى المائة، حسب استطلاع أجرته وكالة أنباء غربية.

وتأتي توقعات المتخصصين برفع الفائدة في وقت يسعى فيه البنك للسيطرة على معدل التضخم المتزايد في المملكة المتحدة.

وتوقع متخصصون آخرون في الاستطلاع أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة، وهو مقدار "أكثر اعتدالا".

ولم يرفع بنك إنجلترا المركزى من سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ استقلاله في عام 1997.

وكان بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي في بريطانيا، من أوائل البنوك التي قررت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك، أندرو بايلي، إن زيادة أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس قد يكون أمرًا مطروحًا.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في أربعة عقود بنسبة 9.4 فى المائة خلال يونيو الماضي في بريطانيا، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.