يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عن طريقة الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444، وذلك للمواطنين الذين استفادوا من برنامج حساب المواطن بالمملكة ينتظرون موعد المدفوعات الجديدة لحساب المواطنين، الدفعة 57 لشهر محرم 1444، والتي من المقرر صرفها في الأيام القليلة المقبلة، عند تطبيق النظام الجديد، المدفوعات إلى حساب المواطنين بعد التعديل وإعادة التسجيل في البرنامج.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444 والموعد المقرر، وهي على النحو التالي:-

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 57

والموعد المتوقع لصرف حساب المواطن في أغسطس 2022 سيكون في الأيام القليلة المقبلة، دفعة 57 بين 6 أغسطس 2022 و10 أغسطس 2022، محرم 1444، وفقًا للمدفوعات الشهرية المعتادة للمستفيدين في حسابات المواطن، ومن المتوقع سداد دفعة 57 في 10 أغسطس 2022، الموافق الثاني عشر من محرم 1444.

ووفقا للدفعة 56 المودعة في يوليو الماضي، فإن عدد المستفيدين من نظام حسابات المواطنين الذين استوفوا معايير الأهلية تجاوز 10.2 مليون مستفيد ومتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الشريحة السابقة نحو 25 مليون ريال، مما جعل المخطط منذ ذلك الحين إجمالي المبلغ المدفوع للمستفيدين منذ بدء التشغيل يتجاوز 123 مليار ريال منها مليار و70 مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.

في دفعة يوليو 2022، زاد دعم المستفيدين بنسبة 73٪ عن المدفوعات السابقة، ليصل إجمالي الدعم لشريحة يوليو بعد الدعم الإضافي إلى أكثر من 3.1 مليار ريال.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

وفي وقت سابق، دعا مدير عام الاتصالات لبرنامج حساب المواطن المواطنين الذين يرغبون في التسجيل عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (اضغط هنـــــــا)، مشيرا إلى أن المتقدمين الذين يكملون طلباتهم بحلول 16 يوليو، فإن أهليتهم وحقوقهم سوف تدرس أهليتهم للدفع لهم في أغسطس 2022.

نبذة عن حساب المواطن

ويعتبر برنامج حساب المواطن أحد برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لحماية الأسر السعودية من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة للإصلاحات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم النقدي الذي يتم تحويله مباشرة إلى المستفيدين المؤهلين.