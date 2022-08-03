أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 3-8-2022

استقرت أسعار اليورو اليوم الأربعاء، في البنوك الحكومية والخاصة، وسجلت العملة الأوروبية في بنكي الأهلي ومصر 19.29جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل اليورو 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.32جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع، وسجل اليورو في العربي الأفريقي 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.



أسعار اليورو في البنوك اليوم:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.10 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.06 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.27 جنيه للشراء.

19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.12 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.16 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين أمام الدولار واليورو إذ استمدت العملة البريطانية دعما من تحسن المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وبينما يترقب المتعاملون اجتماع بنك انجلترا هذا الأسبوع الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة.

ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 80 في المئة لأن يزيد بنك انجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وسيعلن المركزي البريطاني قراره يوم الخميس بينما يسًرع صانعو السياسة النقدية حول العالم وتيرة زيادات الفائدة لمكافحة قفزة في التضخم.

وصعد الاسترليني 0.88 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2274 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أقوى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.29 بالمئة إلى 83.69 بنس لليورو مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 83.46 بنس الذي لامسه يوم الخميس الماضي.

توقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزى معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم القادم، ليصبح معدل الفائدة الأساسي 1.75 فى المائة، حسب استطلاع أجرته وكالة أنباء غربية.

وتأتي توقعات المتخصصين برفع الفائدة في وقت يسعى فيه البنك للسيطرة على معدل التضخم المتزايد في المملكة المتحدة.

وتوقع متخصصون آخرون في الاستطلاع أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة، وهو مقدار "أكثر اعتدالا".

ولم يرفع بنك إنجلترا المركزى من سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ استقلاله في عام 1997.

وكان بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي في بريطانيا، من أوائل البنوك التي قررت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك، أندرو بايلي، إن زيادة أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس قد يكون أمرًا مطروحًا.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في أربعة عقود بنسبة 9.4 فى المائة خلال يونيو الماضي في بريطانيا، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

سعر الدولار العالمي

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين أمام الدولار واليورو إذ استمدت العملة البريطانية دعما من تحسن المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وبينما يترقب المتعاملون اجتماع بنك انجلترا هذا الأسبوع الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة.

ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 80 في المئة لأن يزيد بنك انجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وسيعلن المركزي البريطاني قراره يوم الخميس بينما يسًرع صانعو السياسة النقدية حول العالم وتيرة زيادات الفائدة لمكافحة قفزة في التضخم.

وصعد الاسترليني 0.88 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2274 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أقوى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.29 بالمئة إلى 83.69 بنس لليورو مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 83.46 بنس الذي لامسه يوم الخميس الماضي.

توقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزى معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم القادم، ليصبح معدل الفائدة الأساسي 1.75 فى المائة، حسب استطلاع أجرته وكالة أنباء غربية.

وتأتي توقعات المتخصصين برفع الفائدة في وقت يسعى فيه البنك للسيطرة على معدل التضخم المتزايد في المملكة المتحدة.

وتوقع متخصصون آخرون في الاستطلاع أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة، وهو مقدار "أكثر اعتدالا".

ولم يرفع بنك إنجلترا المركزى من سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ استقلاله في عام 1997.

وكان بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي في بريطانيا، من أوائل البنوك التي قررت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك، أندرو بايلي، إن زيادة أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس قد يكون أمرًا مطروحًا.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في أربعة عقود بنسبة 9.4 فى المائة خلال يونيو الماضي في بريطانيا، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.