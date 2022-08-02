ازدادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث جوجل العالمي في مصر، عن طريقة استخراج الرقم التأميني لأول مرة ببطاقة الرقم القومي 2022، والتي تعتبر من الأمور التي تشغل بال مجموعة كبيرة من المواطنين.

ويعتبر استخراج الرقم التأميني لأول مرة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص من الأشياء الهامة التي يسعون دائما لمعرفتها، إذ يعتبر المستند الرئيسي للحصول على برنت تأمينات، وهو الذي يثبت وظيفة الشخص وجهة عمله والراتب الأساسي الذي يتقاضاه.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، طريقة استخراج الرقم التأميني لأول مرة ببطاقة الرقم القومي 2022، إلكترونيا عبر الانترنت وتحديدًا من موقع التأمينات الاجتماعية، وهي على النحو التالي:-

طريقة استخراج الرقم التأميني لأول مرة بالرقم القومي

وأتاح الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إمكانية استخراج الرقم التأميني من خلال بعض الخطوات البسيطة:

- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

- ثم يختار المتقدم الخدمات.

- ثم اختيار الخدمات التي تقدمها البوابة عبر صفحتها على الإنترنت.

- يضغط المتقدم في الخطوة التالية على خدمات المؤمن عليهم.

- اختيار الخدمات التأمينية والضغط عليها.

- ثم يتطلب الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، واسم الأم، والضغط على إرسال الطلب

- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.

رقم الاستعلام عن الرقم التأميني

وتمّ الإعلان في وقت سابق عن إمكانية الاستعلام عن الرقم التأمين من خلال الاتصال بالخط الساخن، وهو رقم 16217.

وفي حالة إذا كان هناك خطأ في عملية التسجيل يمكن الاتصال على الخط الساخن الذي قررته الحكومة المصرية، وذلك على الرقم 16217.

أو يمكن التوجه لأقرب فرع تأمينات للاستعلام التأمينات، لكن يجب إحضار صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها، ويمكن للموظف المختص استخراج الرقم التأميني من خلال قاعدة المعلومات بالحاسب.