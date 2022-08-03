استقرت أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم، ليسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 59.30 جنيه للشراء، و61.89 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.

أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 3 أغسطس

سجل سعر الدرهم الإماراتي1.02253 مقابل الريال السعودي "SAR" (عملة المملكة العربية السعودية)، ما يعادل 0.97797 ريال سعودي.

ونستعرض في السطور التالية كل ما تود معرفته بشأن سعر الريال السعودي مقابل باقي العملات:-

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.85808، العملة مقابل الريال الواحد 0.25920

– الدولار: 3.75585، العملة مقابل الريال الواحد 0.26625

– درهم إماراتي: 1.02253، مقابل الريال الواحد 0.97797

– ريال يمني: 0.01501، مقابل الريال الواحد 66.62944

– دينار أردني: 5.29745، مقابل الريال الواحد 0.18877

– دينار كويتي: 12.25842 مقابل الريال الواحد 0.08157

– دينار بحريني: 9.96237، مقابل الريال الواحد 0.10038

– الريال القطري: 1.03161، مقابل الريال الواحد 0.96936

– الدرهم المغربي: 0.36758 مقابل الريال الواحد 2.74336

– الجنيه المصري: 0.19792، مقابل الريال الواحد 5.05194



أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم:



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 5.02 للشراء، و5.04 للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية في مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

أظهرت مؤشرات التداول ببنك مصر، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو أحد أكبر البنوك الخاصة، فوصل سعر الريال السعودي إلى 5.02 للشراء، و5.04 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات التداول ببنك المصرف المتحد، وصول الريال السعودي إلى سعر 4.87 للشراء، و5.05 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، إلى 5.006 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سعر 5.04 للشراء، و5.047 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي

في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.9013 للشراء، و5.0658 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري QNB، فوصل سعر الريال السعودي إلى 4.9868 للشراء، و5.0486 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، سعر 5.002 للشراء، 5.051 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إيجي بنك EGBANK

في بنك إيجي بنك EGBANK، وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، 5.013 جنيه للشراء، و5.048 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

أما في بنك الكويت الوطني NBK، فسجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه، 4.89 للشراء، و5.05 للبيع.

أسعار الدينار الكويتى في البنوك المصرية اليوم:



سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 61.21 جنيه للشراء، و61.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي المصري قيمة 59.01 جنيه للشراء، و61.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر قيمة 58.92 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجاري الدولي قيمة 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول

عرض كريدي أجريكول سعر الدينار الكويتي اليوم 57.92 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي ببنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك المصري الخليجي قيمة 57.67 جنيه للشراء، و61.62 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

5.13 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

5.13 جنيه للشراء.

5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.15 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

5.13 جنيه للشراء.

5.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

5.13 جنيه للشراء.

5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

5.10 جنيه للشراء.

5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم فى بنك فيصل الإسلامي



بلغ سعر الدرهم في بنك فيصل الإسلامي 5.12 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع.



سعر الدرهم في المصرف المتحد

سجل سعر الدرهم الاماراتي اليوم فى المصرف المتحد 5.12 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع