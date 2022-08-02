شهدت الساعات القليلة الماضية، زيادة في عمليات البحث على موقع جوجل، عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 عبر موقع وزارة التضامن، حيث توجد العديد من الحالات التي يتم فيها تعليق مدفوعات المعاشات التقاعدية، مما يجعلهم يرغبون في معرفة ذلك.

و يرغبون أيضا في معرفة طريقة التوقف عن تلقي المعاشات لأسباب حتى يتمكنوا من تقديم استئناف إذا كانوا مؤهلين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، وهي على النحو التالي:-

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي

للراغبين في الاستعلام عن التكافل والكرامة بالرقم القومي 2022، يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنـــــــا).

اختر الأيقونة لتسأل عن الوحدة والكرامة، أو ادخل مباشرة (اضغط هنـــا).

أدخل الرقم القومي لحامل بطاقة التكافل أو الكرامة.

اضغط على الايقونة واضغط “استعلام” للاستعلام عن حالة المعاش.

عندئذ يظهر أمام المواطن بحالة معاشه التكافل أو الكرامة، وفي حال تعليق المعاش ستظهر أسباب إيقافه أمامه.

إذا وجد المواطن سبب تعليق المعاشات في مشروع التضامن والكرامة لم يتم تحقيقه، ارجع إلى القائمة السابقة، أدخل رقمه الوطني، ثم اختر “تسجيل شكوى”، وقدم شكوى حتى تقوم بالبحث والتأكد من عدم وفائه. إيقاف سبب الراتب التقاعدي بناء على ذلك وعند التأكيد ومنذ ذلك الحين، سيتم دفع معاشات التقاعد للمواطنين الشهر المقبل.