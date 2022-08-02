خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر أغسطس 2022 إلكترونيا

يبحث معظم المواطنين خلال الفترة الماضية، عن طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد لشهر أغسطس 2022، عبر محركات البحث المختلفة، حيث تضمن سلامة الفاتورة وفقا للاستهلاك وتجنب تراكم الفواتير، خاصة في ظل عدم حضورالموظف المختص بتسجيل القراءة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي، بتروتريد لشهر أغسطس 2022، وهي على النحو التالي:-

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات المطلوبة لذلك بدقة، وهي على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني بتروتريد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي (اضغط هنـــــــا).

- اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز بالضغط على «إدخال قراءة الغاز».

- إدخال البيات المطلوبة لتسجيل قراءة العداد الموجودة على الموقع، وتشمل البيانات الخاصة بالعنوان «فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية، منطقة، محافظة».

- بعد أن يتم إدخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على «اعرض»، تظهر بيانات صاحب العداد، ويتم تسجيل القراءة الموجودة عليه على الموقع الرسمي بتروتريد.

موعد تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أغسطس 2022

جدير بالذكر أنه يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال موقع بتروتريد حتى يوم 15 أغسطس الجاري، علما بأن التسجيل يبدأ في بداية كل شهر، على أن يتم سداد الفاتورة حتى نهاية كل شهر.

كيفية سداد فاتورة الغاز؟

ويمكن للمواطنين سداد الفاتورة من خلال عدد من المنافذ أبرزها فوري أو أمان أو فون كاش وغيرها من شركات التحصيل الإلكتروني.

بتروتريد تنصح المواطنين

ونصحت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» المواطنين الذين تم توصيل الغاز الطبيعي لهم، بسرعة تسجيل قراءة الاستهلاك الموجودة على العداد المنزلي، لضمان المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للغاز الطبيعي.