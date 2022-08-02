الخسارة تلوّن إغلاق السوق الأمريكي بسبب التوتر الصيني وسقوط الذهب واليورو

سقط مؤشر إس آند بي 500 الذي يضم الـ 500 شركة الأكبر في السوق الأمريكي بنهاية تداولات اليوم إثر التوترات الجيوسياسية الآخذة في التصاعد بسبب زيارة نانسي بيولسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكية، لتايوان وهو ما استفز الصين ودفعها إلى أخد خطوات عسكرية ردًا على ما اعتبرته "عدوانًا" على سيادتها.

انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.34٪ بعد أن انخفض بنسبة 1٪ تقريبًا في بداية التداول.كذلك تخلى مؤشر داو جونز الصناعي عن 291.26 نقطة، أو خسر 0.90٪ من قيمته؛ متأثرًا بانخفاض سهم كاتربيلر، الذي فقد أكثر من 3٪ بعد الإعلان عن أرباح ربع سنوية مخيبة للآمال.

كان مؤشر ناسداك المركب مختلفًا حيث ارتفع بنسبة 0.06٪ مدعومًا بمكاسب ضخمة لأوبر بعد نشر تقرير الأرباح.

تذبذبت الأسهم في وقت مبكر من بعد الظهر، ردًا على تعليقات متعددة من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين الذين نفوا جميعًا فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سينتهي من رفع أسعار الفائدة، أو خفضها في أي وقت قريبًا.

الفيدرالي والفائدة



قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إنه يأمل أن يتمكن البنك المركزي من رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر ثم الاستمرار في زيادات بمقدار ربع نقطة حتى بداية الربع الثاني في عام 2023. وقالت ماري دالي، رئيسة بنك سان فرانسيسكو الفيدرالي. أن البنك المركزي لا يزال لديه عمل في المستقبل لمكافحة التضخم.

في وقت لاحق، قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن هناك حاجة لعدة أشهر أخرى من الأدلة على أن التضخم قد بلغ ذروته قبل أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة.

زيارة دبلوماسية أم تحدي للقوة الصينية؟

أفادت رويترز أنه من المتوقع أن تقضي بيلوسي الليلة في تايوان. وقبيل الرحلة، هدد المسؤولون الصينيون بالتحرك إذا مضت بيلوسي قدما في الزيارة. بيلوسي هي أكبر مسؤول أمريكي يلتقي بقادة تايوان في الجزيرة منذ زيارة رئيس مجلس النواب السابق نيوت غينغريتش في عام 1997.

قالت منى ماهاجان، كبيرة محللي الاستثمار، إدوارد جونز، على قناة سي إن بي سي: "أعتقد أن الرحلة لن تؤدي إلى أي اضطراب اقتصادي حقيقي، ولكن بالطبع الخطاب والعناوين الرئيسية تتكثف وهذا شيء نحتاج إلى متابعته في المستقبل". صندوق النعيق "الثلاثاء. "لقد كان التوتر الجيوسياسي موضوعًا رأيناه حقًا طوال العام والذي كان يؤثر على الأسواق."

يتطلع التجار أيضًا إلى مجموعة أخرى من الأرباح من شركات مثل ستاربكس وباي بال وآدفاندس ميكرو يوم الثلاثاء بعد الجرس. على جبهة البيانات الاقتصادية، ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع تقرير الوظائف لشهر يوليو والمقرر إصداره يوم الجمعة للحصول على مزيد من القرائن حول حالة الاقتصاد وسوق العمل.

وحدثت تحولات قوية في سوق المال في الساعات الأخيرة، حيث تحول الذهب لخسارة قوية هبطت به أدنى الت 1780 دولارًا لأوقية بخسائر 0.46% بالنسبة للعقود، أما السعر الفوري للذهب فقد هبط بـ 0.51% وسجل 1763.1 دولارًا للأوقية.

ويأتي هبوط الذهب متزامنًا مع صعود قوي شمل كل عوائد سندات الخزانة التي ارتفعت بشكل قوي في الساعات الأخيرة، فتحولت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات للربحية والصعود بـ 5.64% لتسجل 2.752%، فيما ارتفعت عوائد الخزانة لسنتين بـ 5.16% لتسحل 3.0590%، وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 30 عامًا بـ 3.15% لتسجل 3.017%.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن ارتفاعًا بـ 0.81% ليصعد من جديد فوق الـ 106.190 أمام سلة من العملات الأجنبية، في حين سجل اليورو هبوطًا قويًا بـ 0.94% ليسجل الآن 1.0166 مقابل الدولار الأمريكي.