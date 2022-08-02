رغم الإخفاق المتكرر وعدم الاستقرار داخل جدران القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، مازالت الجماهير تبحث عن موعد مباراة الاهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز، وذلك لمساندة الفريق وإعطائه جرعة أمل من أجل القتال على البطولة المحببة للجماهير.

وستكون موعد مباراة الاهلي القادمة أمام فاركو، مساء غدازالأربعاء، على ستاد الأهلي we السلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد مباراة الاهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الاهلي وفاركو في الدوري

وسيكون موعد مباراة الاهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز، مساء غدا الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022، في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفاركو في الدوري

وستذاع مباراة الاهلي وفاركو في الدوري بشكل حصري على قناة اون تايم سبورت 1 الرياضية المفتوحة، مع استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة فاركو في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - محمود متولي - محمد مجدي أفشة - زياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن.

وسقط النادي الاهلي فب فخ التعادل أمام المقاولون العرب، بالمباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين علي ملعب ذئاب الجبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد النادي الاهلي إلى النقطة 55 فى المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 25 فى المركز الخامس عشر.

أبرز غيابات الاهلي أمام فاركو

وتعتبر أبرز غيابات الاهلي عن مباراة فاركو، عمار حمدي وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبي، وطاهر محمد طاهر إصابة في العضلة الخلفية ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية.

آخر مواجهة جمعت بين الاهلي وفاركو

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الاهلي وفاركو في الدور الأول وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الاهلي كل من محمد مجدي أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيري هدف فاركو الوحيد.