عزل مدير الأمن الإداري بديوان محافظة قنا بسبب حمالة صدر داخل حمام الرجال

تسببت واقعة العثور على حمالة صدر داخل حمام الرجال بالديوان العام لمحافظة قنا، أمس الاثنين، في عزل مدير الأمن الإداري

حمالة صدر داخل حمام الرجال

وذكر مصدر مسؤول داخل الديوان، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة، أن الواقعة كُشفت عقب عثور أحد الموظفين على حمالة صدر، داخل حمام الرجال، بالطابق الأول في ديوان عام المحافظة.

تعطل كاميرات المراقبة

وبحسب المصدر الذي لم يذكر اسمه، فإن الموظف الذي عثر على الحمال النسائية، أبلغ على الفور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والذي بدوره كلف السكرتير العام بفحص كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة، إلا أنه تبين تعطلها، ما دفعه على الفور بعزل مدير الأمن الإداري وفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وتحريز حمالة الصدر المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.