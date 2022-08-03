"أيوه خسيت".. راندا عبد السلام تنشر احدث صورها عبر فيسبوك

نشرت الفنان دة راندا عبد السلام، أحدث صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت راندا عبد السلام على الصورة قائلة "أيوة خسيت"

ولاقت الصورة إعجاب جمهور الفنانة الشي بادر بترك التعليقات الإيجابية للفنانة وإبداء إعجابه بها.

ونشرت الفنانة راندا عبد السلام مجموعة من الصور لها، من داخل الجيم تستعرض لياقتها البدنية،وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك».

إطلالة راندا عبدالسلام



وظهرت راندا عبد السلام بإطلالة رياضية وهى تؤدى تدريبات شاقة داخل الجيم، مرتدية تيشيرت أسود ومعه بنطلون بنفس اللون، وحذًاء رياضيا.

آخر أعمال راندا عبد السلام



وشاركت راندا عبد السلام في مسلسل "عالم دبليو " يعد أول دراما عربية في الشرق الأوسط تطرق لعالم " فريق الظل" أو الأبطال الخارقين بمشاركة الفنانين حمادة هلال ومحمد الشرنوبي وشريف رمزي ومحمد لطفي، والسعودي قصي خضر ومن العراق مصعب العراقي وسيف حليم، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

راندا عبد السلام تكشف عن شخصيتها في "ديفيله"

وصرحت راندا عبد السلام للفجر الفني أنها تشارك في مسلسل ديفيليه قريبا مع النجمة وفاء عامر، ومحمد عز، ونجوم آخرين وصرحت عن إسكربت الشخصية وقالت أنه ممتع جدًا في قراءته وإن شاء الله يكون ممتع في ادائه، وأضافت أيضا إنه ا سعيده جدًا بالمشاركه في العمل مع النجمة وفاء عامر وباقي النجوم.

مسلسل "ديفيليه"



ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب راندا عبد السلام، كل من وفاء عامر، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسي، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.