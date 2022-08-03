برقم الجلوس.. تعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

حالة من الترقب والقلق، تسيطر على طلاب الثانوية العامة دفعة 2022 وأولياء أمورهم، خلال الأيام الحالية، في انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، المقرر أن تعلن خلال الساعات المقبلة عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وحرصًا من بوابة “الفجر” على تقديم خدمة متميزة للقراء والمتابعين، أتاحت رابطًا سريعا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، فور اعتمادها رسميا من هنــــــــــــــــــــــــــا.

وتستعرض "الفجر" خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في التالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

- الدخول على رابط النتيجة من خلال موقع الفجر من هنــــــــــــــــــا.، وسوف يحدث الرابط برقم الجلوس فقط فور اعتماد النتيجة

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

- ستظهر نتيجة الطالب بالدرجات.

نتيجة الثانوية العامة 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع من شهر أغسطس2022.

من جانبه علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مايتداول بشأن إعلان النتيجة خلال الأسبوع الجاري، فأكد الوزير في تصريحات تليفزيونية له، أن نتيجة الثانوية العامة لن تعلن الأسبوع الحالي.

وأشار شوقي، إلى أن شائعات العام الماضي عن الثانوية العامة تم تكرارها العام الجاري، ولا يوجد داع للتوتر بشأن نتيجة الثانوية العامة.

وتابع الدكتور طارق شوقي:" أعلنا موعد نتيجة الثانوية العامة من 1 إلى 7 أغسطس، ولا صحة لما يتم تداوله عن نسب النجاح والتنسيق".