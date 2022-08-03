سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار 3-8-2022

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، حيث يهتم العديد من المواطنين والمقيمين بسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار لمعرفة التغيرات التي حدثت على مدار الساعة في العملات اليوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022.

وبدورها، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية، دائمًا كل ما هو جديد وما يتعلق بكافة الأخبار التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية، سواء اقتصاديًا أو فنيًا أو رياضيًا أو سياسيًا أولًا بأول، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها البوابة لمتابعيها وقرائها على مدار الساعة، فضلًا عن كل ما يخص الأسعار والموضوعات الخدمية سواء كانت في مصر أو الخليج أو السعودية أو الإمارات أو غيرهم من الدول العربية الشقيقة، وعرض آخر التطورات والمستجدات في أي مكان بالعالم لحظة بلحظة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 3-8-2022:

سجل سعر الدولار الأمريكي "USD" (عملة الولايات المتحدة الأمريكية) إنخفاضًا مقابل الريال السعودي "SAR" (عملة المملكة العربية السعودية)، حيث سجل الانخفاض قيمة (-0.0005) نقطة وبنسبة (-0.01%) وذلك خلال جلسات التداول وسوق صرف العملات؛ ليسجل الدولار الأمريكي سعرًا يعادل 3.7653 ريال سعودي مقارنة بالسعر الافتتاحى السابق 3.7559 ريال سعودي.

ونستعرض في السطور التالية كل ما تود معرفته بشأن سعر الريال السعودي مقابل باقي العملات:-

سعر الريال السعودي مقابل العملات اليوم

كما تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022؛ وجاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم مقابل السعر سعر الريال السعودي اليوم الدولار الأمريكي 0.27 دولار أمريكي سعر الريال السعودي اليوم الجنيه السوداني 121.50 جنيه سوداني سعر الريال السعودي اليوم الجنيه المصري 5.07 جنيه مصري سعر الريال السعودي اليوم اليورو 0.26 يورو سعر الريال السعودي اليوم الريال اليمني 66.61 ريال يمني سعر الريال السعودي اليوم الليرة التركية 4.78 ليرة تركية سعر الريال السعودي اليوم الدرهم المغربي 2.77 درهم مغربي سعر الريال السعودي اليوم الدينار الأردني 0.19 دينار أردني سعر الريال السعودي اليوم الدينار الكويتي 0.082 دينار كويتي سعر الريال السعودي اليوم الدرهم الإماراتي 0.98 درهم إماراتي سعر الريال السعودي اليوم الدينار الجزائري 38.77 دينار جزائري سعر الريال السعودي اليوم الدينار البحريني 0.10 دينار بحريني سعر الريال السعودي اليوم الجنيه الإسترليني 0.22 جنيه إسترليني سعر الريال السعودي اليوم الريال القطري 0.97 ريال قطري

سعر الريال السعودي مقابل العملات اليوم



وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية، دائمًا كل ما هو جديد وما يتعلق بكافة الأخبار التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية، سواء اقتصاديًا أو فنيًا أو رياضيًا أو سياسيًا أولًا بأول، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها البوابة لمتابعيها وقرائها على مدار الساعة، فضلًا عن كل ما يخص الأسعار والموضوعات الخدمية سواء كانت في مصر أو الخليج أو السعودية أو الإمارات أو غيرهم من الدول، وعرض آخر التطورات والمستجدات في أي مكان بالعالم لحظة بلحظة.