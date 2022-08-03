لطلاب الثانوية العامة 2022.. تعرف على مصروفات المعاهد الخاصة

حالة من الترقب سيطرت على طلاب الثانوية العامة 2022، انتظارا لإعلان النتيجة المقرر أن تعلن خلال الساعات المقبلة، لتبدأ بعدها بـ72 ساعة المرحلة الأول من تنسيق القبول بالجامعات.

وحرصًا من بوابة "الفجر" على تقديم خدمة متميزة للقراء من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، ننشر مصروفات المعاهد الخاصة المعتمدة والمصاريف بوزارة التعليم العالي.

يذكر أن هذه المصروفات هي التي حددتها تلك المعاهد العام الدراسي الماضي، ومن المحتمل أن تزيد المصروفات نسبيا هذا العام.

ونستعرض مصروفات المعاهد الخاصة في التالي:

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، مصاريف المعهد تبلغ 3399 جنيها.

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ 6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 3874 جنيا.

-المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة، مصاريف المعهد تبلغ 3259 جنيها.

– معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي، مصاريف المعهد تبلغ 13060 جنيها.

– المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، مصاريف المعهد تبلغ 3399 جنيها.

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، مصاريف المعهد تبلغ 3742 جنيها.

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الشرقية، مصاريف المعهد تبلغ 3768 جنيها.

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا، مصاريف المعهد تبلغ 3399 جنيها.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية كفر الشيخ، مصاريف المعهد تبلغ3581 جنيها.

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، مصاريف المعهد تبلغ 3399

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور مصاريف المعهد تبلغ 3212

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد مصاريف المعهد تبلغ 3399

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج مصاريف المعهد تبلغ 3399

– المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها مصاريف المعهد تبلغ 3399 جنيها.

– المعهد العالي للتعاون والإرشاد السياحي، مصاريف المعهد تبلغ 2475 جنيها.

– المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط، مصاريف المعهد تبلغ 4215 جنيها.

– المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ 6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 11862 جنيها.

– المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، مصاريف المعهد تبلغ 10946 جنيها.

– معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 16235 جنيها.

– المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق، مصاريف المعهد تبلغ 20064

– معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا، مصاريف المعهد تبلغ 14194

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه، مصاريف المعهد تبلغ 20064 جنيها.

– الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى، مصاريف المعهد تبلغ 18923 جنيها.

– مصاريف المعاهد الخاصة في معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة في الجيزة تبلغ 21296 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو، مصاريف المعهد تبلغ 12514 جنيها.

– المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس، مصاريف المعهد تبلغ 26647 جنيها.

– معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، مصاريف المعهد تبلغ 15936 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، مصاريف المعهد تبلغ 13350 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس، مصاريف المعهد تبلغ 11182 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، مصاريف المعهد تبلغ 14797 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، مصاريف المعهد تبلغ 10684 جنيها.

– معهد الصفوة العالي للهندسة، مصاريف المعهد تبلغ 11701 جنيه.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة، مصاريف المعهد تبلغ 10571 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة، مصاريف المعهد تبلغ 15683 جنيها.

– معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، مصاريف المعهد تبلغ 15611 جنيها.

– معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموة، مصاريف المعهد تبلغ14833 جنيها.

– معهد الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا ب6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 13362 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا (ك 21 طريق بلبيس بالعبور)، مصاريف المعهد تبلغ 12701 جنيه.

– معهد الوادي العالى للهندسة بالقليوبية (ك26 ) طريق مصر إسماعيلية، مصاريف المعهد تبلغ 11730 جنيها.

– معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام، مصاريف المعهد تبلغ 13802 جنيه.

– معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت، مصاريف المعهد تبلغ 12767 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة ببلبيس، مصاريف المعهد تبلغ 13860 جنيها.

– معهد الجزيرة العالى للهندسة التكنولوجيا بالمقطم، مصاريف المعهد تبلغ 17401 جنيه.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا، مصاريف المعهد تبلغ 11891 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط بالإسكندرية، مصاريف المعهد تبلغ 16670 جنيها.

– معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس، مصاريف المعهد تبلغ 15936 جنيها.

– المعهد الكندي العالى للهندسة ب6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 18847 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج، مصاريف المعهد تبلغ 15936 جنيها.

– معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، مصاريف المعهد تبلغ 16599 جنيها.

– معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا، مصاريف المعهد تبلغ 16599 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، مصاريف المعهد تبلغ 15936 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود، مصاريف المعهد تبلغ 13008 جنيه.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى، مصاريف المعهد تبلغ 14079 جنيها.

– الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بمدينة السلام التابعة لوزارة الانتاج الحربى، مصاريف المعهد تبلغ 31777 جنيها.

– المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب، مصاريف المعهد تبلغ 18620 جنيها.

– معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم، مصاريف المعهد تبلغ 18741 جنيها.

– المعهد العالى للأعلام وفنون الاتصال بـ 6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 7958 جنيها.

– المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس، مصاريف المعهد تبلغ 23307 جنيهات.

– المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق، مصاريف المعهد تبلغ 21039 جنيها.

– معهد الجزيرة العالى للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم، مصاريف المعهد تبلغ 22373 جنيها.

– معهد الإسكندرية العالى للإعلام – بسموحة، مصاريف المعهد تبلغ 15683 جنيها.

– المعهد العالي للغات بمساكن الشيراتون – مصر الجديدة، مصاريف المعهد تبلغ 7075 جنيها.

– المعهد العالي للغات بـ 6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 7634 جنيها.

– معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت، مصاريف المعهد تبلغ 6023 جنيها.

– المعهد العالي للغات بالمنصورة، مصاريف المعهد تبلغ 5802 جنيه.

- معهد المنيا العالى للغات، مصاريف المعهد تبلغ 6635 جنيها.

– المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة، مصاريف المعهد تبلغ 7811 جنيها.

– معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق براس سدر، مصاريف المعهد تبلغ 4211 جنيها.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الألى بالإسكندرية – السيوف

- السياحة والفنادق مصاريف المعهد تبلغ 5423 جنيها.

- نظم المعلومات الإدارية مصاريف المعهد تبلغ 6005 جنيهات

– المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم مصاريف المعهد تبلغ 6706 جنيهات.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط مصاريف المعهد تبلغ 5739 جنيها.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( ايجوث)، مصاريف المعهد تبلغ 6370 جنيها.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (ايجوث)، مصاريف المعهد تبلغ 5831 جنيها.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة، مصاريف المعهد تبلغ 8613

– المعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية، مصاريف المعهد تبلغ 6109

– المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير” سياحة وإرشاد مصاريف المعهد تبلغ 5619

شعبة ترميم مصاريف المعهد تبلغ 6976

– معهد سينا العالى للدراسات النوعية بالعريش (مقر مؤقت بالإسماعيلية)، مصاريف المعهد تبلغ 6261

– المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( ايجوث )، مصاريف المعهد تبلغ 5670

– المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة، مصاريف المعهد تبلغ 6175

– معهد اكتوبر العالى للاقتصاد، مصاريف المعهد تبلغ 5974

– المعهد العالى للعلوم الإدارية ب6 اكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 5974

– المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

عربي المصروفات مصاريف المعهد تبلغ 9779

انجليزي المصروفات مصاريف المعهد تبلغ 8938

– معهد راس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى بمدينة راس البر، مصاريف المعهد تبلغ 5534 جنيها

– المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

- علوم حاسب مصاريف المعهد تبلغ المصروفات 7842 جنيها.

- إدارة أعمال مصاريف المعهد تبلغ 5887 جنيها.

– المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى براس البر، مصاريف المعهد تبلغ 5681 جنيها.

– المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش، مصاريف المعهد تبلغ 5887 جنيها.

– معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة، مصاريف المعهد تبلغ 6973

– المعهد العالى للعلوم المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – بحيرة، مصاريف المعهد تبلغ 4606 جنيهات

– المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ، شعبة علوم الحاسب مصاريف المعهد تبلغ المصروفات 8027 جنيها. شعبة نظم المعلومات مصاريف المعهد تبلغ المصروفات 6286 جنيها.

– المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات بالتجمع الأول، مصاريف المعهد تبلغ 4498 جنيها.

-معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية، مصاريف المعهد تبلغ 6040 جنيها.

-المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة، مصاريف المعهد تبلغ 5158 جنيها.

-المعهد الكندي العالى للإدارة بـ 6 أكتوبر، مصاريف المعهد تبلغ 3632 جنيها.

-المعهد العالى للعلوم الإدارية بجنا كليس – بحيرة، مصاريف المعهد تبلغ 5802 جنيه.

-المعهد العالى للعلوم الإدارة ببلبيس – الشرقية، مصاريف المعهد تبلغ 6223 جنيها.

-معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه،مصاريف المعهد تبلغ 5357

-المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم، مصاريف المعهد تبلغ 5409 جنيهات.

– المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس، مصاريف المعهد تبلغ 6471 جنيها.

– معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية، مصاريف المعهد تبلغ 5541 جنيها.

– المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة، مصاريف المعهد تبلغ 6547 جنيها.

-المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج، مصاريف المعهد تبلغ 6240 جنيها.

-المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف، مصاريف المعهد تبلغ 6547 جنيها.

– المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى، مصاريف المعهد تبلغ 5490 جنيها.

-المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة، مصاريف المعهد تبلغ 7852 جنيها.

-معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية

– نظم إدارية مصاريف المعهد تبلغ 2883 جنيها.

– إدارة مصاريف المعهد تبلغ 2456 جنيها.