أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الأربعاء 3 اغسطس 2022

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 اغسطس 2022 عند مستوى 29 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 33 جنيها تقريباحسب المنطقة، وأشارت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية إلي أن سبب الاستقرار يرجع إلى تراجع أسعار الأعلاف في مصر.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن



سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن العمومية اليوم إلى 30 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى بين 53 و55 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 53 جنيهًا للمستهلك، فيما ارتفعت الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية إلى 50 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وبلغت الأمهات البيضاء 27 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ البيضاء:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 29جنيهًا للكيلوجرام سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 32 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو:

سجلت أسعار الفراخ ساسو 50 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي:

سجلت أسعار الفراخ البلدي 36 جنيهًا للكيلو سعر البورصة، ووصل سعرها للمستهلك 41 جنيهًا.

أسعار الكتكوت اليوم



سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم 3.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 4.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم 6.25 جنيه.

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات.

سعر كتكوت فيومى «على وشه» 5.5 جنيه.

أسعار البيض



تراجعت اسعار البيض في الاسواق المحلية اليوم الأربعاء 3-8-2022، مع استمرار طرح الحكومة كميات منه بالاسواق بأسعار مخفضة وفي متناول الجميه للسيطرة على اسعاره بالسوق والتى ارتفعت إلى 80 جنيه للطبق ليباع حاليا في الاسواق عند 58 جنيه.



وأكد "السيد"، أن تراجع أسعار طبق البيض في أرض المزرعة اثر على تراجع أسعار البيض بالنسبة للمستهلك، ليصل سعر طبيق البيض الابيض بقيمة تتراوح بين 60 إلى 62 جنيه، وكما انخفض سعر طبق البيض الأحمر للمستهلك إلى 65 كأقصى سعر.

وقال السيد، إن أسعار البيض في السوق المحلي انخفضت ببورصة الدواجن والبيض، حيث تراجع سعر طبق البيض الأبيض تسليم أرض المزرعة بقيمة 9 جنيه إلى 56 جنيه، وانخفض سعر طبق البيض الأحمر بقيمة 7 جنيه إلى 60 جنيه.

وأضاف" السيد"، أن أسعار البيض بدأت بالتراجع مع قيام وزارة الزراعة بطرح كميات منه إضافية في الأسواق، وتراجع حجم مشترياته من قبل المستهلكين، ما أدى إلى طرح التجار الكميات المخزنة لديهم خوفا من انهيار الاسعار.

وتراجعت أسعار كرتونة البيض بشكل كبير بعد إطلاق حملة لمقاطعة البيض تحمل إسم “خلية يمشش” بجانب جهود الحكومة فى طرح البيض بأسعار مخفضة من خلال منافذ وزارة الزراعة ووزارة التموين، لينخفض سعر كرتونة البيض بنحو 20 جنيه بعد أن سجلت ارتفاعات تاريخية.

وأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ركود كبير في الطلب على اللحوم البيضاء؛ وهذا ما دفع أصحاب المزارع لتخفيض أسعار الدواجن للبيع بخسارة، أفضل من استمرار الركود، وجاء ارتفاع أسعار الأعلاف؛ ليزيد العبء على المنتجين، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن في المزرعة، سجلت 27 جنيها للكيلو الواحد؛ لتصل الفراخ إلى المستهلك بسعر ما بين 31 و32 جنيها للكيلو، وهذا السعر أقل من السعر المُرضِي والمناسب، ولكن مع تراجع الطلب على اللحوم البيضاء؛ اتجه المربون إلى البيع بالخسارة، فضلا عن الركود.

ونوه رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن سعر طن الأعلاف ارتفع بأكثر من 2000 جنيه، بعد تعطل الإفراج عن شحنات الذرة المستوردة لأسباب غير معروفة، مشيرًا إلى أن سعر طن الأعلاف وصل إلى 12600 جنيه في بعض الشركات، كما تخطى سعر طن الذرة مستوى الـ 9800 جنيه.

طرح البيض بالمجمعات الاستهلاكية





قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتخفيض سعر طبق البيض إلى 62 جنيها بدلًا من 65 جنيها للطبق الواحد، موجهًا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوافر كميات البيض في المجمعات الاستهلاكية بالأسعار الجديدة.

أضاف بيان الزارة أن قرار وزير التموين جاء بعد ‏انخفاض أسعار البيض المحلي لتخفيف العبء علي المواطن، وأشار إلى أن وزير التموين وجه بطرح كميات كبيرة من أطباق البيض بالمجمعات ‏الاستهلاكية.



وكانت أسعار بيع البيض للمستهلكين شهدت ارتفاعات حادة خلال الشهرين الماضيين ليصل سعر طبق البيض إلى 80 جنيه في السوق المحلي، قبل أن تبدء الدولة من خلال وزارة الزراعة بطرح كميات إضافية منه بالاسواق بأسعار مخفضة تصل إلى 58 جنيه، ما ادي إلى انخفاض الاسعار إلى لتتراوح بين 60 و65 جنيه للكرتونة لجميع الأنواع.



