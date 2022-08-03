الأرصاد تكشف حقيقة سقوط الأمطار على هذه المناطق اليوم

كشفت الأرصاد الجوية عن حقيقة سقوط الأمطار على معظم المناطق اليوم الاربعاء الموفق 3-8-2022، قائلة من المتوقع اعتبارا من الأربعاء 3 أغسطس إلى الجمعة 6 أغسطس 2022 تتعرض البلاد لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

مناطق سقوط الأمطار اليوم

وعن مناطق سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، توقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة من جنـوب البـلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية تبين نه يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

ومن المفترض أن تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة

وفي نفس السياق، قالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

شبورة مائية على الطرق

ومن جهتها، أوضحت الأرصاد الجوية تعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح أحيانا ورمال مثارة على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 28.