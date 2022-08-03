نتيجة الثانوية العامة 2022 | الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها

نتيجة الثانوية العامة 2022 تتصدر اهتمام الأسر المصرية، لا سيما بعد إعلان الموعد النهائي لظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ما زاد قلق الطلاب وأولياء أمورهم بسبب الخوف والترقب منها، رغم طمأنة الوزراة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 تتصدر

واحتلت نتيجة الثانوية العامة 2022 صدارة واهتمام المواقع البحثية، نتيجة دخول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن تفاصيلها وموعد ظهورها والأماكن التي سيتم الحصول على النتيجة من خلالها.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتعتبر نتيجة الثانوية العامة 2022 من أهم الأمور بالنسبة لطلاب في وقتنا الراهن، إذ يتوقف عليها مستقبلهم، ما يجعلهم في حالة ترقب دائم وانتظار آملين في نحو أهدافهم المستقبلية. الحصول على أعلى الدرجات وتحقيق أمنياتهم.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وكشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري، عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 موضحا أنه لم تكتمل عمليات التصحيح حتى الآن، ولا توجد أية مؤشرات بخصوص نسب نجاح الطلبة والطالبات.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال وزير التربية والتعليم إن نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم إعلانها في الوقت المحدد لها والمقرر الأسبوع الجاري الأول من أغسطس، مؤكدا عدم وجود أية نسب للنجاح إلى هذه اللحظة.

نتيجة الثانوية 2022 في مصر.. وزير التعليم يكشف الموعد النهائي

وستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 عقب الانتهاء من عمليات التصحيح واعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي، قبل مطلع الأسبوع المقبل، حسب التقديرات والمؤشرات الأولية.

الطلاب المترقبون نتيجة الثانوية العامة 2022

ولفت الدكتور طارق شوقي إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستعلن لـ 708 آلاف طالب وطالبة بـ10 ملايين "بابل شيت" يتم تدقيقهم، مضيفًا: "نساعد الطلاب من خلال درجات الرأفة.. ونحتاج إلى وقت؛ لأن عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة".

ما ينشر بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022

ولفت شوقي إلى أن ما ينشر في بعض المواقع الإلكترونية بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022 لا أساس له من الصحة، لافتا أنه يثير قلق الطلاب وأولياء الأمور وهدفه فقط البحث عن الترند.

نصيحة من طارق شوقي قبل نتيجة الثانوية العامة 2022

ودعا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبنائنا الطلاب إلى عدم التوتر بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 قائلًا: "لا داعي للتوتر وإثارة البلبلة، أنا لا أعرف أي شيء عن نتيجة الثانوية العامة أو نسب النجاح حتى الآن".

شائعات حول نتيجة الثانوية العامة 2022

وبيَن شوقي أن العام الماضي وقبل ظهور نتيجة الثانوية العامة شهد نفس الشائعات والكلام الخاطئ الذي تردد حول امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن الثانوية العامة خلال العام الحالي كانت هادئة ومرت بسلام شديد ولم يشعر بها سوى الطلاب.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 والحصول عليها

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يستطيع الطالب الحصول على بيان نجاح من الإدارة العامة للامتحانات للتقديم في الجامعات المختلفة والكليات العسكرية، موضحة أن مستخرج بيان النجاح معتمد ومختوم ويتم اعتماده في جميع الجهات والجامعات سواء الخاصة أو الحكومية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

2- الاستعلام عقب اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميًا.

3- إدخال رقم الجلوس.

4- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة.

5- حالة الطالب ناجح أم راسب في نتيجة الثانوية العامة 2022 أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

6- يظهر للطالب نتيجة الثانوية العامة 2022 والمجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

7- المجموع الكلي لدرجات نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

رابط موقع الفجر وخطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام من طلاب الثانوية العامة رابط فعال ومباشر وسريع يسهل عملية البحث عن نتيجة الثانوية العامة التي ينتظرها الطلاب بفارغ الصبر:

- اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا

- الدخول على رابط الفجر المرفق أعلاه

- اكتب الاسم

- اكتب رقم الجلوس

- اكتب البريد الالكتروني

- اكتب رقم التليفون

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