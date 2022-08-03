الاتصالات: توقيع مذكرة تفاهم لزيادة صادرات البرمجيات

اتصالات: توقيع مذكرة تفاهم لزيادة الصادرات من البرمجيات انطلاقا من مصر

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:56 ص

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة ڨاليو للتوسع فى استثماراتها وحجم أعمالها فى مصر، وذلك بحضور مارك فريكو رئيس مجموعة أنظمة مساعدة القيادة والراحة بشركة ڨاليو.



وبموجب هذه المذكرة؛ سوف تقوم شركة ڨاليو بالتوسع فى حجم أعمالها بمصر وزيادة صادراتها من خدمات البرمجيات، وتوفير فرص عمل إضافية لأكثر من 850 مهندس بمركزها فى مصر، موجهة نحو تصدير برمجيات لعملائها فى الخارج.



كما تنص مذكرة التفاهم على أن تتعاون هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة ڨاليو فى بناء قدرات الكوادر المصرية من خلال توفير تدريب متخصص فى مجال البرمجيات والإلكترونيات، وذلك بالإضافة إلى خلق فرص عمل للمتدربين فى إطار جهود شركة ڨاليو للتوسع فى حجم أعمالها فى مصر.



وقع مذكرة التفاهم المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس تامر على مدير عام ڨاليو مصر ورئيس مركز التطوير.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اهتمام شركة ڨاليو بالتوسع فى حجم أعمالها فى مصر يعكس مدى جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمارات الأجنبية وتوافر الكوادر الشابة المصرية القادرة على الإبداع وقيادة عمليات التطوير؛ مؤكدا على حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة والخدمات العابرة للحدود لا سيما وأنها تعد مقصدا رائدا عالميا فى هذا المجال؛ مشيرا إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التقنية للشباب خاصة فى التخصصات التكنولوجية الدقيقة على النحو الذى يسهم فى توفير الكفاءات الرقمية للشركات العالمية العاملة فى مصر، وذلك بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية للشركات العالمية لخلق بيئة محفزة لنمو الاستثمارات.



وأشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إلى أنه فى ضوء اهتمام وتوجيهات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة تعمل الهيئة على تعزيز تنافسية مصر فى هذه المجالات وكذلك تقديم الدعم وتنمية المواهب فى مجالات الأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وذلك كله فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، والتى نستهدف من خلالها مضاعفة حجم الصادرات الرقمية بنحو ثلاثة أضعاف.



ومن جانبه أكد مارك فريكو رئيس مجموعة أنظمة مساعدة القيادة والراحة بشركة ڨاليو أن ڨاليو تسعد بكونها من أوائل الشركات الداعمة لحراك التكنولوجيا بمصر، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كوادر عديدة قادرة على الإبداع وتنبئ بمستقبل باهر فى مجال التكنولوجيا.



كما أشار المهندس تامر على مدير عام ڨاليو مصر ورئيس مركز التطوير أن ڨاليو مصر فى نمو مستمر وتساهم بقوة فى استراتيجية المجموعة تجاه خلق عصر جديد فى تكنولوجيا السيارات يعتمد كليا على الذكاء الاصطناعى والبرمجيات.



هذا ويضم مركز ڨاليو مصر التقنى حوالى 2500 مهندس مصرى يعملون على تطوير هندسة البرمجيات فى مجال الانظمة المدمجة وتصميم الدوائر الالكترونية والنقل الذكى والقيادة الذاتية لعملاء فاليو، بما فى ذلك تقديم مجموعة كاملة تغطى جميع منتجات ڨاليو لعملائها بجميع أنحاء العالم.



وعقب التوقيع قام الدكتور عمرو طلعت بجولة داخل مركز ڨاليو مصر التقنى الذى يعد أكبر مراكز مجموعة ڨاليو لتطوير البرمجيات، وينتج حوالى 60% من إجمالي انتاج البرمجيات بالمجموعة. ويقوم بتطوير حوالى 250 مشروعا سنويا لعملاء ڨاليو بفرنسا وألمانيا وأمريكا والصين واليابان وغيرهم.



وأثناء جولته، اطلع الدكتور عمرو طلعت على أحدث ابتكارات ڨاليو مصر بالبرمجيات، بما فى ذلك معمل "الكارلاب" الذى يضم أحدث الإبداعات بمجال التنقل الذكى.



والتقى الوزير بشباب المهندسين الذين قاموا بعرض التكنولوجيا المستخدمة فى مجال برمجيات السيارات وجهودهم المستمرة لتطويرها مساهمين بذلك فى تطوير مسار صناعة السيارات على مستوى العالم.



وأشاد الدكتور عمرو طلعت بما شهده من حلول تكنولوجية ابتكرها الشباب المصرى العاملين بالمركز فى مجال أنظمة التنقل الذكى وتطوير برمجيات السيارات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى؛ مؤكدا أن مصر تمتلك ثروة من الشباب المصرى المبدع المؤهل على أعلى مستوى والقادر على تصدير الخدمات ذات القيمة المضافة والمنافسة فى الأسواق الإقليمية والدولية.



