عاجل..الرقابة المالية توقف سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن التداول بعد ارتفاعاته الغير مبررة

أعلنت هيئة الرقابة المالية ايقاف سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، عن التداول، بعد الارتفاعات الغير مبررة في أسعارها خلال الثلاث شهور الماضية.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، إنه في مباشرة دورها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وبمطالعة القوائم المالية لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 ـ تبين تحقيق خسائر 300 ألف جنيه وعدم تحقيق الشركة أي إيرادات متولدة من ممارستها للنشاط مقارنة بتحقيق إيرادات بلغت 3.7 مليون جنيه عن الفترة المماثلة لعام 2021، مشيرة إلى أنه تبين اتجاه إيرادات الشركة لتحقيق انخفاض.

وأضافت أنه في ضوء ارتفاع سعر السهم بالبورصة 60% خلال الثلاث شهور الماضية وارتفاع مضاعف الربحية 1042 إلى 1679 مرة وفقا نصيب السهم من الأرباح الثابت بالقوائم المالية السنوية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 والبالغ 0.0047 جنيه للسهم.

وتابعت لذلك قررت إيقاف التداول عن السهم لحين موافقة الشركة الهيئة بأسباب ومبررات عدم تحقيقها أي إيرادات خلال الربع الأول من العام واتجاه بند العملاء للانخفاض توضيح موقف قطعة الأرض المترتب عليها التزامات بلغت 3.68 مليون جنيه وتوقفت الشركة عن سدادها لحين مدها بالمرافق.

تنفيذ صفقة ذات حجم كبير على اسهم زهراء المعادي:

من جانبها أعلنت إدارة البورصة المصرية تنفيذ صفقة من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير على اسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

وقال البورصة في افصاح لها إن قيمة الصفقة بلغت 17.400 مليون جنيه من خلال 2 مليون سهم بقيمة 8.7 جنيه للسهم الواحد.

البورصة تفتتح تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاعات جماعية

وكات مؤشرات البورصة افتتحت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاعات جماعية بدعم من المؤسسات المصرية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 9453 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1732 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11638 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3835 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1860 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2736 نقطة.