شركة ابن سينا  تشتري 2 مليون سهم خزينة خلال تعاملات جلسة الامس بالبورصة

أعلنت شركة ابن سينا فارما أنها قامت بشراء 2 مليون سهم خزينة خلال تعاملات جلسة الأمس 2 اغسطس؛ وذلك لدعم ارتفاع سعر اسهمها بالبورصة.

وأوضحت “ ابن سينا”، أن شراء الاسهم الخزينة جاء وفقا لقرارات مجلس إدارة الشركة الصادر في أول يونيو 2022.

أرتفاع ارباح ابن سينا فارما:

وكانت القوائم المالية المجمعة لشركة ابن سينا فارما، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 17%، على أساس سنوي.

و أنها سجلت صافي ربح بلغ 58.8 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 50.37 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة القابضة خلال الثلاثة أشهر أرباحًا بقيمة 59.38 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، ومقابل 50.37 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2021.

فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خلال الربع الأول من العام الجاري خسائر قيمة 582.51 ألف جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 5.33 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.75 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت ابن سينا فارما صافي ربح بلغ 314.39 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 224.66 مليون جنيه أرباحًا خلال العام السابق له.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال العام الماضي نحو 314.72 مليون جنيه، فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 330.94 ألف جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 21.73 مليار جنيه، مقابل 18.67 مليار جنيه في 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحًا بلغت 315.65 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 224.78 مليون جنيه في العام السابق له.