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بيطري الشرقية يضبط 3 أطنان و15 كجم لحوم ودجاج غير صالحة

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حملات تفتيشية على
حملات تفتيشية على الأسواق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي  مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم  وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


حملات تفتيشية لضبط الأسواق

 

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية (  مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك.. قامت خلال شهر يوليو   2022 م  بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك...  

 

ضبط دجاج وأسماك مخالفة

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 199 محضر مخالفة وضبط 3 طن و15 كجم لحوم ودجاج والأسماك مخالفة مابين  طن و486  كجم  لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 645 كجم  لحوم مجمدة ومصنعة و655 كجم  أسماك و55 كجم دجاج و110 كجم  كبده  دون بيانات ومجهولة المصدر و41 كجم لحوم مصنعة ودجاج غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال  المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي

محافظةالشرقية دجاج وأسماك مخالفة حملات تفتيشية لضبط الأسواق محافظ الشرقية ضبط الاسعار الطب

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