البورصة المصرية تواصل صعودها خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 3 اغسطس 2022

الاقتصاد
البورصة المصرية تواصل
البورصة المصرية تواصل الارتفاعات خلال منتصف التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاربعاء 3 اغسطس 2022، مدعومة بمشتريات المؤسسات المصرية على الاسهم المتوسطة والصغيرة.

 

اداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2022:

وخلال منتصف التعاملات ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9499.25 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1739.65 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11692.26 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3842.7 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 1875.96 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسب   1.01% ليصل إلى مستوى 2753.49 نقطة.

وقف الاسهم:

أعلنت هيئة الرقابة المالية ايقاف سهم شركة المصريين  للاستثمار والتنمية العمرانية، عن التداول، بعد الارتفاعات الغير مبررة في أسعارها خلال الثلاث شهور الماضية.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، إنه في  مباشرة دورها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وبمطالعة القوائم المالية لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية  عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 ـ تبين تحقيق خسائر 300 ألف جنيه  وعدم تحقيق الشركة أي إيرادات متولدة من ممارستها للنشاط  مقارنة بتحقيق إيرادات بلغت 3.7 مليون جنيه  عن الفترة المماثلة لعام 2021، مشيرة إلى أنه  تبين  اتجاه   إيرادات الشركة لتحقيق انخفاض.

 

وأضافت أنه في ضوء ارتفاع  سعر السهم بالبورصة 60% خلال الثلاث شهور الماضية  وارتفاع مضاعف الربحية 1042 إلى 1679 مرة  وفقا نصيب السهم من الأرباح  الثابت بالقوائم المالية  السنوية  خلال العام المالي  المنتهي في 31 ديسمبر 2021 والبالغ 0.0047 جنيه للسهم.

البورصة البورصة المصرية ارتفاع اسهم البورصة المصرية

مواد متعلقة

البورصة: تنفيذ صفقة بقيمة 17.4 مليون جنيه على أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير       

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه في ختام جلسة الثلاثاء

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل سواريش والإطاحة بـ13 لاعبا من الأهلي

عاجل.. انخفاض في أسعار الذهب بعد تحقيق مستويات قياسية

عاجل.. البنك الأهلي يرفع أسعار الدولار إلى 19.02 جنيه

عاجل.. حقيقة اقتراب رحيل سواريش عن الأهلي بسبب سوء النتائج

"بتصريحات نارية".. إسلام الشاطر يهاجم رمضان صبحي بسبب الهزيمة أمام الزمالك

لمدة 15 يوما.. شروط وتفاصيل فتح حساب بنكي مجانا للمواطنين

مفاجأة مدوية.. فيريرا يطالب إدارة الزمالك ببيع الدينامو

عاجل. البنوك ترفع اسعار بيع الدولار إلى 19.13 جنيه