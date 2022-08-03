البورصة المصرية تواصل صعودها خلال منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 3 اغسطس 2022

واصلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الاربعاء 3 اغسطس 2022، مدعومة بمشتريات المؤسسات المصرية على الاسهم المتوسطة والصغيرة.

اداء مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 3 اغسطس 2022:

وخلال منتصف التعاملات ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 9499.25 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1739.65 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11692.26 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3842.7 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 1875.96 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسب 1.01% ليصل إلى مستوى 2753.49 نقطة.

وقف الاسهم:

أعلنت هيئة الرقابة المالية ايقاف سهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، عن التداول، بعد الارتفاعات الغير مبررة في أسعارها خلال الثلاث شهور الماضية.

وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها، إنه في مباشرة دورها لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وبمطالعة القوائم المالية لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 ـ تبين تحقيق خسائر 300 ألف جنيه وعدم تحقيق الشركة أي إيرادات متولدة من ممارستها للنشاط مقارنة بتحقيق إيرادات بلغت 3.7 مليون جنيه عن الفترة المماثلة لعام 2021، مشيرة إلى أنه تبين اتجاه إيرادات الشركة لتحقيق انخفاض.

وأضافت أنه في ضوء ارتفاع سعر السهم بالبورصة 60% خلال الثلاث شهور الماضية وارتفاع مضاعف الربحية 1042 إلى 1679 مرة وفقا نصيب السهم من الأرباح الثابت بالقوائم المالية السنوية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 والبالغ 0.0047 جنيه للسهم.