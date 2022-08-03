حملات مستمرة

ضبط دقيق قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء فى الشرقية

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دقيق مدعم
دقيق مدعم

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة على مخزن دقيق مدعم


وبناءًا على معلومات وردت  لوكيل أول الوزارة عن وجود مخزن لتجميع وتجاره الدقيق المدعم بناحيه بساتين الإسماعيلية، على الفور توجهت حملة من إدارة تموين بلبيس برئاسة  أبو طالب علي مدير الإدارة إلى المكان المذكور.


ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه

 

ولوحظ  وجود 3 طن دقيق إستخراج ٨٧،٥ إنتاج مطحن الأصيل يوليو ٢٠٢٢ وبناء عليه تم تحميلهم على سيارة وايداعهم مخزن الشركه ببلبيس  ، وتم تحرير المحضر ١٥٣٣٤ لسنه ٢٠٢٢ ضد ش. ا.ا لحيازته سلع مدعومة من قبل الدولة.

 وفي وقت سابق، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان في محافظة الشرقية حملة برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة  على المصانع والمحال التجارية بالمدينة  للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير محاضر ضد أصحاب مصانع تعبئة

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع تعبئه وتغليف مواد غذائية ومحاصيل جافه لوجود سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد ٤٠ شيكاره دقيق فاخر زنه الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالي وزن ٢ طن دقيق فاخر على ذمة المحضر.

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حملات مكثفة لإزالة التعديات المخالفة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية بالشرقية

وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت

 

كما حررت الحملة  ٢ محضر لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذيه، وتحرير ٢ محضر ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.

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