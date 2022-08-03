عاجل.. انخفاض في أسعار الذهب بعد تحقيق مستويات قياسية

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر 3 اغسطس 2022 بعدما خسر سعر جرام الذهب نحو 4 جنيهات في الجرام اليوم، بضغط من التراجع في سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار ٢١: 1026 جنيه

عيار ٢٤: 1173 جنيه

عيار ١٨: 878 جنيه

جنيه ذهب 8240 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تحول الذهب لخسارة قوية هبطت به أدنى مستوي 1780 دولارًا لأوقية بخسائر 0.46% بالنسبة للعقود، أما السعر الفوري للذهب فقد هبط بـ 0.51% وسجل 1763.1 دولارًا للأوقية.

ويأتي هبوط الذهب متزامنًا مع صعود قوي شمل كل عوائد سندات الخزانة التي ارتفعت بشكل قوي في الساعات الأخيرة، فتحولت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات للربحية والصعود بـ 5.64% لتسجل 2.752%، فيما ارتفعت عوائد الخزانة لسنتين بـ 5.16% لتسحل 3.0590%، وكذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 30 عامًا بـ 3.15% لتسجل 3.017%.

ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي الآن ارتفاعًا بـ 0.81% ليصعد من جديد فوق الـ 106.190 أمام سلة من العملات الأجنبية، في حين سجل اليورو هبوطًا قويًا بـ 0.94% ليسجل الآن 1.0166 مقابل الدولار الأمريكي.



ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في نحو شهر يوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي االفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.30 بالمئة إلى 1770.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو تموز عند 1774.95 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة لتسجل عند التسوية 1774.95 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى.

وقال هان تان كبير محللي السوق في إكسينيتي "ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب."

وصعد الذهب 2.2 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب أيضا بعض الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة مؤخرا، بما في ذلك انكماش غير متوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيحظى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري الذي سيصدر يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثا عن تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغييرا يذكر في المعاملات الفورية واستقرت عند 20.30 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 904.97 دولار. وقفز البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 2192.30 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو إذ استمدت العملة البريطانية دعما من تحسن المعنويات في الأسواق المالية الأوسع وبينما يترقب المتعاملون اجتماع بنك انجلترا هذا الأسبوع الذي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة.



ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 80 في المئة لأن يزيد بنك انجلترا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وسيعلن المركزي البريطاني قراره يوم الخميس بينما يسًرع صانعو السياسة النقدية حول العالم وتيرة زيادات الفائدة لمكافحة قفزة في التضخم.

وصعد الاسترليني 0.88 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2274 دولار بحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش، وهو أقوى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران.

وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الاسترليني 0.29 بالمئة إلى 83.69 بنس لليورو مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 83.46 بنس الذي لامسه يوم الخميس الماضي.

توقع اقتصاديون أن يرفع بنك إنجلترا المركزى معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم القادم، ليصبح معدل الفائدة الأساسي 1.75 فى المائة، حسب استطلاع أجرته وكالة أنباء غربية.

وتأتي توقعات المتخصصين برفع الفائدة في وقت يسعى فيه البنك للسيطرة على معدل التضخم المتزايد في المملكة المتحدة.

وتوقع متخصصون آخرون في الاستطلاع أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة، وهو مقدار "أكثر اعتدالا".

ولم يرفع بنك إنجلترا المركزى من سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية منذ استقلاله في عام 1997.

وكان بنك إنجلترا، وهو البنك المركزي في بريطانيا، من أوائل البنوك التي قررت رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

وقال محافظ البنك، أندرو بايلي، إن زيادة أسعار الفائدة بمقدر 50 نقطة أساس قد يكون أمرًا مطروحًا.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته في أربعة عقود بنسبة 9.4 فى المائة خلال يونيو الماضي في بريطانيا، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.



