بالصور.. شادى الزيات يقدم برنامج "صناع القرار" على صدى البلد ومحمد سويد رئيسًا للتحرير

في خطوة جديدة لاستكمال دور الإعلام في رفع الوعي، والمشاركة في بناء الجمورية الجديدة، أطلقت قناة صدى البلد، بالتعاون مع وكالة G.Media للإنتاج الإعلامي، برئاسة المنتج خالد الغنيمي، برنامج "صناع القرار"، الذي يقدمه الدكتور شادى الزيات، أستاذ إدارة الأعمال السابق بالجامعة البريطانية، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى محمد سويد، Producer أيمن رشدي.

يتناول برنامج صناع القرار الذى يذاع في الخامسة مساء، الخميس من كل أسبوع، على قناة صدى البلد، ويتناول القضايا الاقتصادية والتنموية التي تشغل بال الرأي العام.

ويستضيف "صناع القرار" نخبة من الخبراء والمختصين والوزراء المعنيين، لشرح سيناريوهات التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ورؤية الدولة المصرية 2030 في كافة قطاعات ومؤسسات الدولة المصرية.



كما يتيح البرنامج فرصة لطرح ومناقشة مشكلات المستثمرين ورجال الأعمال، ومساندة القضايا التي تحتاج لتدخل الحكومة، من أجل تشجيع الاستثمار، ويّلقي الضوء ميدانيا على المشروعات القومية، والبنية التحتية العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكيفية الاستفادة منها في تقديم صورة حقيقية عن الاقتصاد المصري، لجذب مزيد من الاسثمارات الأجنبية المباشرة.